破紀錄暴雨轟沖繩！機場遇雷擊「地勤急避難」　上百航班延誤取消

▲沖繩各地降下破紀錄大雨，民眾整個人泡在水裡推車。（圖／X／@kariyushi19）



記者王佩翊／編譯

日本沖繩縣受到梅雨鋒面影響，14日至16日被大雨與雷擊籠罩，沖繩本島地區14日因氣候不佳，導致那霸機場的破百航班延誤或取消，機場大廳更是瞬間被人潮擠爆。此外，由於頻繁的雷擊，在停機坪工作的地勤人員也被要求避難。

根據《琉球新報》報導，那霸機場事務所指出，14日當天截至下午3時半，就有91個航班延誤（包括26個降落航班和65個起飛航班）、13個航班取消（包括7個降落航班和6個起飛航班）。其中最大延誤時間超過2小時，機場一度被旅客擠得水洩不通。

那霸機場事務所表示，由於連續不斷的雷擊，導致日本航空、全日空以及天馬航空等航空公司的地勤人員14日上午9時20分開始被要求前往室內避難，警報直到10時30分才解除。

地勤人員的避難也導致降落的飛機無法進入停機坪，部分航班在跑道上等待了超過1小時。此外，起飛航班也發生延誤，部分班機因氣候惡劣，只能在空中盤旋，並等待降落。

一名來自千葉縣的47歲公務員表示，原本預計搭乘的航班因受雷雨影響取消，他只能連忙跑到櫃台等待候補機位。而另一位來自關東地區的39歲銷售員則表示，他原本計劃去海邊，但因連日的大雨，最終落空。

沖繩本島各地14日降下「警報級大雨」，根據氣象廳觀測，光是上午豐見城市、南風原町、八重瀨町東風平、系滿市周遭都觀測到短時間大雨，紛紛傳出淹水與土石坍方的災情。那霸的1小時累積降雨量更達到94.5毫米，打破100年來的紀錄。