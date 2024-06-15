明天2地飆36度「熱到一片紅」　下周更熱時間曝

▲明天受西南風影響，天氣炎熱。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(16日)持續受西南風影響，中午過後北部、東北部山區有局部較大雨勢，明天花東有36度以上高溫機會，氣象署表示，未來一周高溫炎熱，下周三後太平洋高壓西伸，溫度可能會再繼續攀高。

中央氣象署預報員林定宜表示，鋒面今晚到長江中下游，今晚到明天吹西南風，不過明天西南風強度較今天弱，台東雖仍有焚風可能，但條件比今天弱；下周一、下周二鋒面依然為長江中下流流域，台灣轉偏南風，下周三到下周五太平洋高壓勢力增強向西延伸，台灣仍以偏南風為主，降雨趨緩，中部以北、東北部、東部以零星午後降雨為主。

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林定宜進一步說明，明天西南風影響，中南部清晨到上午可能有局部短暫陣雨，中午過後大台北、北部、東北部降雨機會較高，其他山區降雨也有較高降雨機會，大台北東側、靠近桃竹山區和宜蘭山區也有較大雨勢，金馬靠近鋒面南側，天氣也比較不穩定，也有較大雨勢機會。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一、下周二鋒面位江南，林定宜指出，台灣附近風向轉偏南風，中南部清晨有下雨機會但轉為更零星，北部、東北部、中部以北、東部雨勢趨緩，午後降雨量質也較小。

下周三到下周六太平洋高壓西伸，帶來更穩定天氣，林定宜表示，中部以北、東北部、東部雖然中午過後可能有局部短暫雨，但更零星趨緩。

▲▼未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，林定宜指出，明天台東仍有焚風機會，北部、中部、東南部高溫約33到35度，東北部、東部約32度，花東縱谷可能會有36度高溫機會，焚風也可能造成台東有36度高溫。

林定宜表示，未來一周高溫炎熱，低溫則大致約26到27度，高溫約33度以上，今天出現特別極端高溫，不過明天高溫約會低1到2度，下周三後太平洋高壓西伸，天氣更穩定，溫度可能會繼續攀升。