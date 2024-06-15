熱翻！台東太麻里飆40度　今日前10名高溫排行曝

▲6縣市亮高溫燈號，台東太麻里出現40度高溫。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

受西南風沉降影響，天氣炎熱，中央氣象署今(15日)觀測，台東縣太麻里下午13時36分出現40度極端高溫，也是今年首度出現4字頭高溫，雖太麻里為自動站不列入歷史紀錄，不過已是今年最高溫。

氣象署最新觀測，今下午13時36分台東縣太麻里出現40度極端高溫，下午13時太麻里另一個測站出現高溫39.5度高溫，台東縣茶改東部分場下午13時14分也出現39.3度高溫，台東縣香蘭下午13時也出現39度高溫。截至13時43分，今日高溫前9名都在台東。

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▲截至13:37，今日前10名高溫排行。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員林定宜表示，太麻里自動站今下午出現40度高溫，為今年迄今首次出現4字頭高溫，主要是西南風影響，過往2020年7月26日台東大武也出現40度高溫，為歷史排行第三名，不過大武為人工測站，會經過校正，觀測較準確，太麻里為自動站會有誤差值，不列入紀錄。

林定宜表示，這波西南風影響，今天是最熱的一天，明天台東仍有焚風機會，不過明天沒有像今天這麼熱，高溫會稍微低1到2度。

氣象署也針對台北市、新北市、桃園市、彰化縣、花蓮縣、台東縣等6縣市發布高溫燈號。氣象署表示，西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣已有焚風發生，今中午前後台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、桃園市、彰化縣、花蓮縣為黃色燈號。