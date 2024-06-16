今午後雷雨來襲「下最多地區」曝　周三起會更熱

▲未來一周都是高溫炎熱的天氣型態，周三起會更熱。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔡亞樺／台北報導

高溫炎熱天氣持續，中央氣象署指出，未來一周都是以高溫炎熱的天氣型態為主，台灣各地午後有短暫雷陣雨，大台北南側及山區有局部較大雨勢，攜帶雨具備用，周三太平洋高壓勢力增強，各地高溫更高一點，外出活動多補充水分，慎防熱傷害。

氣象署預報員葉致均說，今(16日)天氣主要是鋒面前緣的西南風環境為主，鋒面位於北方位置，鋒面前緣雲系影響到金門、馬祖地區，目前金馬斷斷續續受到對流雲系移入的影響，有短暫陣雨，南部外海有些零星回波，慎防對流雲系移入所造成強降雨。

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他表示，今日台灣各地降雨都是以午後雷陣雨為主，北台灣山區、大台北南側及各地山區因風力比較偏弱，午後雷陣雨情形比較明顯，甚至局部有較大雨勢，外出要攜帶雨具。入夜降雨趨緩，明天清晨到上午西半部沿海地區，要留意有零星降雨。

▲未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

未來一周天氣變化，葉致均表示，鋒面系統從南方海面往西南風延伸經過東海到浙江一代往中國方向移動，周一、周二鋒面位置靠近台灣，金馬地區容易有短暫陣雨或雷雨。周三鋒面系統逐漸遠離，太平洋高壓逐漸往西，周三之後台灣吹偏南風，午後雷陣雨的天氣情形持續到下周末。

葉致均說，到周二前因為鋒面接近關係，金馬時不時有局部短暫陣雨，鋒面接近時清晨到上午西台灣留意零星降雨，午後中部以北及花東、各地山區有局部短暫陣雨。周三太平洋高壓增強，午後雷陣雨跟這幾天相比會比較趨緩。

溫度方面，葉致均表示，未來一周各地高溫32至34度，後期因為太平洋高壓勢力比較偏強，各地高溫會再更高，慎防熱傷害。今、明天東南部有焚風發生 不排除36度以上高溫，而周四前金馬有低雲或霧，影響能見度，多留意航班資訊。