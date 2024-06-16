金融時報：習近平向歐盟爆料　美國試圖誘使中國「攻打台灣」

▲習近平警告，美國正誘使北京攻台。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

知情人士透露，中國國家主席習近平會見歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）時透露，華盛頓正試圖誘使北京攻擊台灣。

據《金融時報》報導，習近平2023年4月與范德賴恩會面時，曾發出警告，美國正試圖誘騙中國入侵台灣，但他不會上當。報導稱，另一名消息人士也表示，習近平也向其他中國官員發出了類似警告，而相關言論反映了習近平對台灣問題的看法，即台灣是美中關係中最棘手的問題。

一些中國學者和退役軍官認為，美國正試圖透過為台灣提供武器，或推行其他措施，來引誘中國進行軍事對抗。今年1月，中國前駐美大使崔天凱在亞洲協會發言時也表示，中國不會掉入美國為中國設下的的陷阱，顯示了中國高層普遍存在對美方策略的警覺和不信任。

習近平對范德賴恩說的這番話，是他首次向外國領導人提出這種想法，而且習近平還聲稱，與美國的衝突將破壞中國許多成就，並影響他在2049年實現「偉大復興」的目標。

▲范德賴恩暫時還未對習近平的說法置評。（圖／達志影像／美聯社）

智庫CSIS的中國問題專家任白明（Jude Blanchette）認為，如果習近平真的認為美國在台灣問題上積極尋求與中國發生衝突，這表明了習近平正處於資訊真空中，或是從下屬那裡得到了糟糕的建議，「他的決策環境已被扭曲，這可能是副手們做的，也可能是他本身的專制行為所致，但這種情況十分令人擔憂」。

這項消息被揭露時，正值台海兩岸關係高度緊張之際。今年5月，賴清德上任台灣新總統，中國隨即在台灣周圍舉行了大規模軍事演習，稱賴清德為「危險的分離主義者」。根據《台灣關係法》，華盛頓有義務幫助台灣自我防衛，但拜登政府長期以來一直強調不支持台灣獨立，反對單方面改變現狀。

一名中國學者指出，即使美國清楚，台灣一旦越過紅線宣布獨立，中國就會採取軍事行動，但華盛頓依然積極為台獨勢力提供援助。德國馬歇爾基金會的葛來儀則表示，習近平的說法可能是中國試圖在台灣問題上把歐洲拉離美國，但也有可能是習近平的真實信念。

截至目前為止，中國駐華盛頓大使館尚未對習近平的言論發表評論，但批評美國向台灣出售武器並支持「台獨分裂勢力」，而范德賴恩和白宮都沒有對此置評。