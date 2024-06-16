打敗劍橋等名校生！17歲高職正妹「自學數學」　闖入全球數學決賽

▲17歲高職妹以全球第12名的成績，挺進了2024阿里巴巴全球數學競賽決賽 。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

2024阿里巴巴全球數學競賽近日公布決賽名單，參賽者學校包括麻省理工學院、加州理工學院、北京大學、普林斯頓大學、劍橋大學等一眾全球名校。不過，名單中爆冷出現了一個叫做「江蘇省漣水中等專業學校」的校名，連評審委員都以為看錯了。主修「服裝設計」的大陸17歲少女姜萍靠著自學，以全球第12名的成績挺進了決賽。

綜合陸媒報導，「阿里數賽」13日公布決賽名單，801人成功晉級，入圍者多來自北京大學、北京清華大學、麻省理工學院、劍橋大學等頂尖名校。但最讓外界驚訝的是，姜萍排名第12，拿到93的高分，而入圍分數線為45分。

排在她之後的是中國科學院博士；第14名是第37屆國際數學奧林匹亞金牌選手；第15名是江蘇省大學入學考試狀元。

▲姜萍主修「服裝設計」 。（圖／翻攝自微博）

姜萍目前就讀江蘇漣水中等專業學校服裝設計專業，花了2年自學高等數學。她是阿里巴巴全球數學競賽舉辦以來，首位闖進決賽的中專生，還是前30名唯一的女生。

姜萍從國中起發現自己對數學十分著迷，於是花了兩年自學偏微分方程（PDE）。她的數學成績引起了數學老師王閏秋的注意，在王閏秋的指導下，姜萍開始學習高等數學。如今，她已經達到數學系大學生的水準。

據悉，王閏秋也是今年阿里數賽的參賽選手，排名全球125名。

參加「阿里數賽」，對她來說是個意外。王閏秋告訴她比賽沒有門檻，鼓勵她試一試。剛開始姜萍沒什麼自信，自己默默去刷了一遍去年的比賽題，然後抱著試試的心理報了名。

姜萍表示，報名參加此次競賽，自己一開始是沒有想過那麼多的，「但我覺得這說不定是一個能夠證明自己的機會，我想自己的能力能夠展現出來，被別人看見。」預選賽的兩天裡，她除了吃飯、睡覺，其餘時間都在答題，只為證明「女生學數學也可以挺棒的。」

在姜萍眼裡，數學無處不在。學習服裝要畫的時裝畫和製圖，衣服的製作和裁剪，在她看來都跟數學有關。比如她最喜歡也最擅長偏微分方程（PDE），就跟服裝設計的畫圖有相通之處，「他們的對稱性太美了」，在服裝作畫的時候突然冒出來的設計靈感有時候來自數學。

雖然在數學領域的表現非常出色，但姜萍對服裝專業更感興趣，希望未來能進入浙江的一所大學進修服裝設計。無論未來選擇哪條路，這兩者都會繼續在她的生活中佔據重要位置。她說，「如果學習服裝設計是我的plan a，那探索數學世界便是我的plan b，希望我的plan b也能被看見。」

現在，姜萍正專心備戰6月22日的決賽，抓住這個不可多得的機會，跟來自全球的高手過招。