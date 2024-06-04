千萬別放生！「沒有公主命、卻有公主病」TOP3星座

▲有些人明明沒有公主命，卻有公主病的個性。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

有些女生希望另一半能把她們當公主一樣捧在手心裡，但有公主病的女生總是會以自我為中心，不在乎另一半的感受，要另一半無條件的配合她們，《科技紫微網》整理出「沒有公主命、卻有公主病」TOP3星座，快來看看自己有沒有不小心上榜！

雙魚座

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雙魚座女生總是幻想自己是童話故事中的公主，等待著白馬王子的出現，她們擁有豐富的想像力，渴望浪漫和被愛，希望白馬王子可以救贖和改變她們的人生，期待對方能給她們無盡的關懷和寵愛，當遇到的男生不像白馬王子這麼完美時，他們就會感到相當失落，認為自己可以遇到更好的。

處女座

處女座女生要求完美、非常挑惕，她們很注重細節，注重到有時候會逼死自己，她們對自己和另一半都有很高的要求和期待，她們的公主病主要在對生活品質的追求上，她們希望自己的生活井井有條，一切都能按照她們的規劃來進行，但這種完美的執著常常讓另一半很累，也會覺得她們很苛刻，久了就會受不了。

獅子座

獅子座女生天生具有王者風範，喜歡成為眾人關注的焦點，她們有強烈的自尊心和虛榮心，渴望得到大家的讚美和認可，尤其是另一半，她們享受被另一半崇拜的感覺，但她們在感情中不低頭、不認錯，常常會讓另一半很挫折和心累，長期下來兩人不對等的關係，也會導致感情破裂。