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環遊世界玩數學特展來台東　一起探索數學奧秘

▲「環遊世界玩數學」特展啟動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「環遊世界玩數學」特展啟動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為克服學習數學的恐懼，展現數學的好玩、好學、好用，由教育部國民及學前教育署指導、國立臺灣師範大學及臺東縣政府合作辦理「環遊世界玩數學」特展，於5月巡迴至臺東縣東海國小展出，並於21日舉行開幕儀式。縣長饒慶鈴表示，此次展覽跨領域結合數學、藝術、生活、文化和AI科技，並加入機台互動、不插電展具操作等，週末還有親子工作坊，歡迎縣內親子家庭一起來看展，透過互動體驗輕鬆活潑地玩數學！

此次展覽讓學生從生活實例感知數學的存在，還藉由互動呈現課堂外的數學學習方式；另融入臺東在地文化的琉璃珠、重要地景綠島燈塔及具代表性的熱帶魚等，帶領觀眾運用數學的眼睛，深入了解臺東的魅力。

饒慶鈴表示，數學不僅是學科，更是培養邏輯思維、問題解決能力的重要工具，此次以「環遊世界」為主題，結合全球各地的文化與數學，讓孩子們在遊戲中學習。看見並滿足每一個孩子學習的需求，一直是縣府在教育政策推動上努力的目標，給予孩子們適性學習及指導尤其重要，除了陪伴學習需要扶助的孩子之外，這幾年我們也和東海國小協助「資優教育」，推動「資優共學」，提供學生優化的學習環境和資源，發掘孩子們的潛力、探索未知，在互相切磋中共同進步。

教育處長蔡美瑤指出，縣府近年透過「創新教育」結合「數位學習」，持續以3+1教育方程式為臺東培育未來人才，培養具備品格力、學習力、科技力及生活力的素養公民，努力讓孩子們發掘自己的興趣與無限的潛能，培養學生的全面發展和適應未來社會的能力。這次展覽包括動手玩與科技機台互動體驗、雙語展版提供多元閱讀，透過互動機台體驗和內容融入雙語，將數學知識與世界文化相結合，讓孩子們在輕鬆愉快的氛圍中學習，是非常有意義的嘗試。

展覽主辦的臺師大教授賴以威則提到，「環遊世界玩數學」在展示設計上除了傳統的靜態圖文展板，更加入互動機台不插電的展具操作，將充實的數學及文化知識融入互動遊戲中，希望帶著觀眾探索隱含在世界各國文化、歷史、藝術之中的數學概念，更能符合當前科技發展趨勢的AI主題，讓臺東的大小朋友體驗不一樣的數學。

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