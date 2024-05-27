吃麵後健身！26歲OL「突然窒息休克」搶救　醫驚曝：恐致命

▲杭州女生吃完一碗麵差點身亡。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

26歲的大陸女生小琰在杭州工作，她是個地道麵食愛好者。5月初的一天晚上7點，小琰晚飯吃了一碗蔥油拌面，自覺非常有「罪惡感」。她沒休息多久，就到健身房苦練，要把剛才晚飯吃進去的「卡路里」消耗掉。運動沒多久，就開始皮膚發紅、發燙，而且伴有頭暈乏力、胸悶……，感覺像是被人掐住了喉嚨，呼吸非常困難。

據《都市快報》報導，麵條，很多人愛吃，但有一類人，是真的不適合吃麵食，會要命！小琰最近幾次健身之後，她常感到頭暈乎乎的，有時還會心慌到出汗。有2次健身前她吃了幾塊餅乾，大汗淋漓運動完，就感覺渾身瘙癢、全身都起了大大小小的紅疙瘩，但過1個小時後「疙瘩」就退了，她便沒當回事。

5月初的一天晚上7點，小琰晚飯吃了一碗蔥油拌面，之後呼吸困難。健身房工作人員緊急呼叫救護車，小琰被送來浙江大學醫學院附屬第一醫院急診科，剛送來時，她面色發白、四肢發冷、全身皮膚出現蕁麻疹、血壓下降、意識開始出現模糊， 接診醫生考慮為過敏性休克並迅速給予相應處理，小琰才轉危為安。

經過血清過敏原檢測和皮膚試驗後，小琰被確診為「小麥依賴運動誘發嚴重過敏」（WDEIA）。

​醫生表示，這種過敏的獨特之處在於，如果單吃麵食，不會有過敏反應；如果單純運動，也不會發病；只有患者在吃了麵食之後幾個小時之內運動，才會誘發過敏反應。除了運動外，疲勞、酒精、雌激素變化、解熱鎮痛藥，甚至心理狀態，都可以放大過敏反應，成為過敏性休克的誘因。

小麥過敏聽上去不算多見，但醫生表示，世界糧農組織報告，90%以上的食物過敏由牛奶、雞蛋、魚、貝殼海產品、花生、大豆、核果類和小麥八大類食品引起。

​

「其實不僅是小麥， 吃海鮮、堅果、水果等食物後立刻運動也可能導致嚴重過敏反應」，醫生說，建議這類人群最好不碰過敏食物，如果少量食用，也不能立馬去運動，至少間隔4~6小時。

醫生提醒，除了嚴重過敏反應外，食物過敏還容易引發哮喘等呼吸道過敏表現，甚至威脅生命，大家一定要重視。如果之前曾出現過嚴重的過敏反應，可以去醫院配腎上腺素筆隨身攜帶，在緊急情況下進行自我注射，之後馬上就醫。