賴清德軍人讀訓不講「擁護國民政府」！改喊中央　韓國瑜也覆誦

▲黃埔建軍百年校慶閱兵儀式。（圖／讀者提供）

記者皮心瑀／高雄報導

總統賴清德16日以三軍統帥身分主持黄埔建校一百週年校慶，當在喊軍人讀訓十條時，將第二條的「擁護國民政府」，改為「擁護中央政府」，而在現場的立法院長韓國瑜則一起跟著大聲覆誦。

軍人讀訓十條為由已故前總統蔣中正於中華民國二十五年在南京完成並頒發，當中內容包括實行三民主義，捍衛國家，不容有違背怠忽之行為；擁護國民政府，服從長官，不容有虛偽背離之行為；敬愛袍澤，保護人民，不容有倨傲粗暴之行為；盡忠職守，奉行命令，不容有延誤怯懦之行為；嚴守紀律，勇敢果決，不容有廢弛敷衍之行為；團結精神，協同一致，不容有散漫推諉之行為；負責知恥，崇尚武德，不容有污辱貪鄙之行為；刻苦耐勞，節儉樸實，不容有奢侈浮滑之行為；注重禮節，整肅儀容，不容有褻蕩浪漫之行為；誠心修身，篤守信義，不容有卑劣詐偽之行為。

不過，賴清德今把「擁護國民政府」，改為「擁護中央政府」，韓國瑜便也跟著喊「擁護中央政府」。

賴清德在致詞時則特別提到「剿共」史，指陸軍官校成立之時，是國家危亡、國事內外交迫之際，年輕人為捍衛民主共和國踏上東征、北伐、剿共、抗戰的征途，戰功彪炳，卻也在後續的國共內戰中失利，民國三十八年，政府播遷來台；隔年，陸軍官校於鳳山復校；軍民更團結一致，打過「八二三」等戰役，成功守護台灣。