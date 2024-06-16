再嗆馬英九！賴清德強調兩岸互不隸屬　不接受「首戰即終戰」投降主義

▲總統賴清德出席黃埔建軍百年校慶。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／高雄報導

總統賴清德日前接受《時代》雜誌（Time）專訪，針對兩岸議題時說，「兩岸互不隸屬」是事實，完全沒有挑釁的意思，馬英九則回應，賴講的就是「兩國論」，既不認錯還要狡賴，刻意拉他背書。賴清德今（16日）在黃埔百年校慶致詞時強調，軍人是國家忠誠的守衛者，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬；捍衛國家主權不容侵犯併吞；確保中華民國台灣的前途，由兩千三百萬人民共同決定，為國家帶來光榮與繁榮。

馬英九指出，賴清德就職演說的「新兩國論」，徹底違反中華民國憲法規定。因為根據中華民國憲法，所謂「兩個中國」、「一中一台」與「台灣獨立」，都是違憲的，也都不利兩岸關係，損害兩岸人民權益。賴清德自認沒有挑釁意味，就是典型的「得了便宜還賣乖」。所有人都看得出來，賴清德事實上就是在講如假包換的「兩國論」，而他既不認錯還要狡賴，讓人對他難以抱有希望。

賴清德今致詞時強調，軍人是國家忠誠的守衛者，是國人的倚賴、國家的驕傲。我希望各位，堅守國軍的信念，務必要維護自由民主的憲政體制；堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬；堅持捍衛國家主權不容侵犯併吞；確保中華民國台灣的前途，由兩千三百萬人民共同決定。讓我們一起捍衛國家主權，維護國家尊嚴，為國家帶來光榮與繁榮。

賴清德指出，國軍的屬性，隨著國家發展不斷轉型，從黨軍到國軍，從革命軍到專業軍，從為總理而戰到為國家人民而戰。百年後的今天，陸官人不是革命軍，是屬於人民的軍隊。當前的國軍，更不屬於任何個人或黨派，而是效忠國家、效忠人民、效忠民主。



賴清德也喊話官校學生，各位同學與同袍要如手如足，無私無我；對人民要親民愛民、服務人民、保護人民，將自己奉獻給人民，絕不辜負人民對我們的期待。

而馬英九日前也說過，若中國攻台「首戰即終戰」，賴清德強調，有主權才有國家，有台灣才有中華民國，各位投身陸軍官校，就是將保衛國家的重責大任，扛在自己肩上，我們絕不能夠敵我不分，也不能夠敵友不分，更不能夠接受「首戰即終戰」的投降主義！