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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠對陣青島東路！洪孟楷：綠撂人上街　若有衝突發起者負全責

▲▼ 卓榮泰赴立法院備詢-洪孟楷。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨團書記長洪孟楷。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院21日將處理國會改革法案覆議案，台灣公民陣線也宣布，將在6月19日到6月21日再號召「青鳥」們，重回立法院周邊街道抗議，國民黨也申請路權號召支持改革民眾上街聲援，兩邊支持者都將聚集在青島東路上。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今（16日）強調，如果真的不幸發生暴力衝突的話，發起者要負完全責任。

公民團體借到的青島東路路權是從鎮江街口到中山南路，以及濟南路；國民黨申請到的青島東路路權是從鎮江街口到林森南路段的路權，兩大陣營當天把青島東路一分為二，中間僅隔一條鎮江街。對於藍綠大比拚要串連群眾，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤稍早諷刺國民黨畫虎不成反類犬，解釋青鳥是公民朋友的自主串連，民進黨不會干預，也不會介入。

洪孟楷則說，覆議案21日投票表決當天，黨中央到黨團都會號召支持者到立法院旁邊，最主是過去認為，在民主程序體制就是立法院投票表決，但很可惜遺憾民進黨主動攻擊，並號召民眾上街頭，和當家不鬧事的原則徹底違反。

洪孟楷指出，在野黨希望透過體制內的改革，但沒想到一而再再而三的變成是執政黨上街頭，所以很多支持者希望能夠來街頭表達訴求，他們也從善如流，21日的時候讓支持者上街頭，展現各自的立場。

洪孟楷稱自己相信絕對不會有衝突，畢竟所有衝突都不是由國民黨先發起，不管是立法院5月17日的9波大衝突，或者之後在街頭上的狀況，其實都不是國民黨主動挑起的，也因此若21日真的有任何暴力衝突的話，發起者要負完全責任。

同時，洪孟楷也質疑，總統賴清德是否要操弄朝野對立，民進黨現在是不是已經在想2026年、2028年的選舉？並呼籲賴清德應該要好好思考未來四年要帶給國家什麼樣的方向，以國家利益為優先，而不是使用選舉花招，如果只是一昧地想要挑起選舉的烽火，恐怕會是適得其反。

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