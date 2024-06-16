覆議案表決當天場外「藍鷹對青鳥」　民眾黨不跟上！拒創造衝突對立

▲黃國昌時事聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／台北報導

立法院將於21日表決行政院提的國會改革修法覆議案，藍綠拚下鄉宣講，白主張電視辯論會，但因綠不願參加導致破局。面對有民團喊出青鳥下週重返立院，國民黨也打算21日投票當天在周遭「群眾對群眾」，會不會考慮響應？民眾黨團總召黃國昌回應，台灣社會需要的是理性對話，不是像執政黨一樣藉由創造社會對立，謀取政治利益。

針對藍15日到台南宣講時，有白營支持者到場參與，未來藍若擴大辦宣講，會不會考慮合作或站台？黃國昌16日在立法院中興大樓受訪時回應，「到目前為止，我們並沒這樣規劃。」

黃國昌說明，民眾黨有政黨主體性，推動國會改革法案是在履行選舉期間對選民的承諾，希望在台灣目前憲政體制下，立院可以扮演好監督制衡功能，否則過去在民進黨一黨獨大情況下，立法院淪為「立法局」，針對重要法案、預算、人事同意權行使，民進黨完全用不講理的碾壓方式，遂行一黨意志與一黨私利，對於台灣民主深化、真正憲政民主的建立，是非常不利的事情。

黃國昌提及，這樣的國會改革法案本質，相信在很多具體例子當中，一般民眾都非常有感，不管是從光電貪腐的弊案，甚至是買疫苗、快篩、雞蛋，都可以發生這麼多臭不可聞的事情，但這些弊案，民進黨至今都未給大家交代，而國會現行受到限縮的調查權法制之下，也沒辦法迫使行政部門能將所有資訊公開向社會交代。

黃國昌舉例，自己一直跟農業部要求，公開2022年至2023年花了上億元買雞蛋，但農業部藉由各式各樣的藉口，之前不願意交合約、謊稱有保密義務，後來直接被打臉，因為有保密義務的是廠商，而不是農業部，等到被打臉、謊言無法繼續遮蓋，才改成沒有合約存在，「上億元的雞蛋沒合約存在，相信納稅人都很好奇，農業部在幹什麼？他們以為是跑去超商買一盒雞蛋嗎？」

媒體追問，怎麼看國民黨打算在覆議案表決當天，在立院附近也動員「藍鷹」對決「青鳥」，民眾黨會不會響應？黃國昌說，過去這段時間，民眾黨支持者一直有詢問要不要做類似動員，但民眾黨清楚表達「台灣社會這時候需要的是理性對話，而不是像執政黨一樣，不負責任的希望藉由創造社會對立、衝突，謀取政治利益。」

黃國昌強調，對於下週在立院的活動，民眾黨尊重公民表達意見、集會遊行的權利跟自由，但另一方面，民眾黨不會去做這種創造衝突跟對立，而民進黨整個腦袋在想的就是怎麼藉由散播謠言，創造衝突對立，真正要公開辯論、理性對話，現在反而全部躲起來，讓人完全無法理解。