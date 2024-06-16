美國史上最久冤獄！她疑涉謀殺「被關逾40年」　法官：真兇是警察

▲現年63歲的赫梅於1980年代因涉嫌殺人被判終身監禁。（圖左／達志影像／美聯社、圖右／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

美國密蘇里州（Missouri）一名女子因謀殺罪入獄超過40年後，法官發現了「清晰且令人信服」的新證據，確認女子清白，因此推翻判決要求在30天內將女子釋放，而真正涉案的是一名警察。

根據《衛報》報導，現年63歲的赫梅（Sandra "Sandy" Hemme）於1980年代被判終身監禁，原因是她謀殺圖書館職員潔絲克（Patricia Jeschke）。當時年僅20歲的赫梅正在接受聽覺幻覺、現實感喪失和藥物使用的治療。

利文斯頓郡（Livingston county）巡迴法官霍斯曼（Ryan Horsman）7日裁定，有直接證據顯示，犯案的實際上是另一名當地警官霍爾曼（Michael Holman）；霍爾曼先前曾因保險詐欺、入室竊盜遭關押，且已在2015年過世。

法官霍斯曼表示，赫梅必須在30天內獲釋，除非檢察官決定重新審判。非營利組織「清白專案」（Innocence Project）指出，這是美國歷史上女性遭受的最長錯誤定罪案件；赫梅的律師也發布聲明，「感謝法院承認赫梅女士40多年來所遭遇嚴重不公正對待。」

報導指出，赫梅最初為了避免死刑而認罪，但她的定罪隨後被上訴推翻，在一次只有「她的供詞」作為證據的審判後，赫梅再次被定罪。赫梅的律師在一份147頁的請願書中提到，當局忽視了赫梅在精神病院期間所做出的「極端矛盾」和「事實上不可能」的陳述。

律師表示，赫梅自12歲起大部分時間都在精神病院接受治療，她在接受抗精神病藥物治療時做出了相互矛盾的陳述，「有些時候，她被藥物鎮靜得無法抬頭，甚至被約束在椅子上。」退休探員史蒂芬·弗斯頓（Steven Fueston）作證時表示，他曾中斷一次偵訊，「因為她（赫梅）看起來完全不清楚狀況。」

赫梅的律師指控警方，利用赫梅的精神病並在她被鎮靜治療期間，逼迫她做出虛假陳述。律師還指控當局當時隱匿了涉及霍爾曼犯案的相關證據，包含霍爾曼曾試圖使用受害者的潔絲克信用卡，且霍爾曼的卡車在案發現場附近被發現，車上還有一對潔絲克的耳環。

法官霍斯曼在裁決中寫道，「除了赫梅不可靠的陳述外，沒有任何證據將她與這起犯罪聯繫起來。」法官也認為證據直接將霍爾曼與此犯罪和謀殺現場聯繫起來，「檢察官未能披露有助於赫梅辯護的證據，而她的辯護律師也未達到專業標準。」

密蘇里州檢察總長辦公室曾努力維持赫梅的定罪，目前尚未對最新判決做出回應。