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媒體爆料台鹽有人將台綠陳情資料交黃國昌　台鹽晚上駁斥喊告

▲針對媒體報導有爆料者指稱台綠公司陳前董座、台鹽公司總經理陳世輝，洩漏台綠公司文件給立委黃國昌云云，台鹽公司14日晚上發布新聞嚴正駁斥，並表示已委請律師提起告訴。（圖／記者林東良翻攝）

▲針對媒體報導有爆料者指稱台綠公司陳前董座、台鹽公司總經理陳世輝，洩漏台綠公司文件給立委黃國昌云云，台鹽公司14日晚上發布新聞嚴正駁斥，並表示已委請律師提起告訴。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

針對媒體報導有爆料者指稱台綠公司陳前董座、台鹽公司總經理陳世輝，洩漏台綠公司文件給立委黃國昌云云，台鹽公司14日晚上發布新聞嚴正駁斥指出，這些言論皆屬惡意、不實，除否認相關爆料指控外，現已委任律師提起告訴，絕不寬貸。

台鹽指出：「針對媒體報導有爆料者指稱台綠公司陳前董座（台鹽公司總經理）洩漏台綠公司文件給立委黃國昌云云，台鹽公司嚴正聲明上述言論皆屬惡意、不實，陳總經理與黃立委素不相識，從未有任何接觸，更從未以任何方式向黃立委提供任何資料。爆料者故意以子虛烏有消息混淆視聽、中傷臺鹽公司商譽、意圖誤導社會大眾，台鹽公司嚴正譴責，現已委任律師提起告訴，絕不寬貸。

據了解，有媒體報導台鹽被爆料不當管理子公司台綠，台綠因此向民進黨立委趙天麟陳情，要求改善公司人事亂象，沒想到有內鬼把協商文件洩露給黃國昌，成為黃國昌直播的素材，並刻意操作成綠營介入台綠人事。爆料者提供資料給黃國昌的就是台綠前董事長、現任台鹽總經理陳世輝，引起熱議。

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