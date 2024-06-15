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花蓮千元住宿振興「額度僅用1%」　業者怒：補助不該分平假日

▲▼花蓮天王星大樓傾斜。（圖／翻攝畫面）

▲0403重創花蓮觀光，6月1日起平日自由行住宿補助每房每晚最高1000元，申請狀況不踴躍。（示意圖／翻攝畫面）

記者蔡亞樺／台北報導

0403地震重創花蓮觀光產業，交通部觀光署祭出住宿補助方案，6月1日起平日自由行旅客每房每晚為高補助1000元，上路將近半個月，已使用補助金額為1049萬元，佔總經費僅約1.3%，申請狀況並不熱絡，業者氣憤說，補助金額不該分平假日，觀光署應把平假日補助都調整為1千元，拉高住房率。

振興花蓮震後獎勵旅遊方案，觀光署編列9.65億元預算，其中自由行8.15億元，入住花蓮縣合法旅宿，平日每房每晚可最高補助1000元、假日最高補助500元。團體旅遊1.5億元，2天1夜以上旅遊團(放假日不超過1日)，每團20人以上最高補助2萬元，每家旅行社最多申請5團。

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觀光署統計6月1日至12日自由行補助，已上網申請取得補助資格共5萬6288人，實際已使用補助額度為1049萬元，佔自由行補助總經費只約1.3%，若以平日補助最高1千元推算，平均一天約1千人入住並使用補助。

▲花蓮獎勵旅遊個別旅客住宿優惠活動開跑，民眾即日起可自至交通部專屬網站申請登錄。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮平日自由行住宿補助申請，反應冷。（圖／觀光署提供）

花蓮縣總計有2000家旅宿業，觀光署統計到目前已有1290家加入。花蓮縣觀光協會理事長陳義豐氣憤說，6月住房率已經不到一成，民眾出遊意願高集中在假日，現在卻連假日都沒人要住，「還分平日補1000元、假日補500元，這樣有意義嗎？」

陳義豐說，補助政策已經多次向觀光署反映，不要區分平假日，先提高假日住房率，逐漸提升平日的住房，中央卻不願跟當地業者討論，「政府還說有紓困貸款，但是花蓮哪家飯店或旅館有借到錢的？根本沒有一家貸到錢」，政府沒照顧到業者需求。

▲▼花蓮遠雄海洋公園海底王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲旅宿業期盼，住宿補助金額不分平假日，一律調整為1千元。（示意圖／記者蔡玟君攝）

交通部長李孟諺日前受訪說，近期會看訂房率與住房率滾動式檢討。觀光署表示，開放兩周時間，民眾可能也在觀望，或許有些人要等台東8月補助開始，順道玩花東一次使用，暑假旅遊旺季，住房率會提升，會持續觀察。

觀光署表示，每人身分證統一編號限用一次，旅客若於花蓮使用優惠折抵，無法再於台東使用優惠折抵。振興花蓮獎勵方案至9月30日，獎助經費預算若提早用罄時，提前公告停止申請，若截止時間尚未用罄，延長到用罄為止。

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