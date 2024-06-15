黃智賢轟黃國昌　「政客極品什麼事都幹得出來」

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨立委黃國昌頻頻躍上媒體版面。資深媒體人黃智賢批評，他不知道人格兩個字怎麼寫，這使他成為政客極品，因為他什麼事都幹得出來。

黃智賢說，2012年，黃國昌靠反紅媒出道，得到台獨陣營跟年輕人的愛戴。這才有2014年，他可以蹭太陽花這場反中盛宴。在台獨大老們的支持下，參與成立政黨。2016年立馬弄到立委的位子。

黃智賢指出，2019年黃國昌為了幫台獨維繫政權，6月搞中天下架，逼著前總統蔡英文把她的節目下架。罵國民黨的韓國瑜更是基本菜式。他一直要消滅國民黨，搞了十幾年，2023年，他為了可以當民眾黨不分區立委，可以背棄自己的政黨，為了幫柯文哲騙票，舔著臉，騙說柯文哲快要勝利了。

黃智賢表示，黃國昌可以大聲為柯文哲的北士科等弊案站台，更可以一邊喊居住正義，一邊把水保地搞成停車場賺錢，他的邏輯不通，口才差，詞彙很少，法學素養，只集中在民法，難怪跑去介入大同公司經營權紛爭，臉皮甚厚，是其極大優勢，因皮厚，故刀槍不入，唯一行為準則，是追求自身利害關係，四處尋找可供愚弄之新鮮支持者。

黃智賢嗆，黃國昌身懷奇技，會依據需要，徹底遺忘自己幾天前的表態與立場。他可能是對中文有誤解，居然自認為俊俏，他對自己的水準，自動加分300倍，所以不准專業的工作者，剪掉他又臭又長，充滿業餘風味的廢話，他被罵是巨嬰，實在太抬舉他。

黃智賢說，黃國昌如果可以靠無恥與多重人格，在政治江湖混到市長的位子，如果人格破產還越混越好，當然不可以讓黃國昌，靠做台獨追殺「紅媒」起家，靠踐踏別人的言論自由上位，不會讓黃國昌成功。