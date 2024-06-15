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大陸 大陸焦點 特派現場

雲林文旦9月銷陸有譜？　張麗善稱「會努力」無畏無懼被貼統戰標籤

▲▼ 雲林縣長張麗善、海峽論壇、2024 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 雲林縣長張麗善呼籲對岸，和平是主流民意，「戰爭沒有贏家，和平無價。」（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廈門報導

第十六屆海峽論壇今（15）日在廈門舉行開幕式，由於陸委會曾提醒地方政府不要配合統戰，雲林縣長張麗善如期參加，受訪時強調自己「無畏無懼」，此行希望把60%台灣民眾心聲帶來大陸，「戰爭沒有贏家，和平無價」。至於談到大陸民眾九月是否有機會吃到雲林文旦，張麗善則說，「我們會努力！」

海峽論壇今日開幕，台灣出席嘉賓有國民黨副主席連勝文、新黨主席吳成典、親民黨文宣部主任兼團長王育誠、金門縣立委陳玉珍、連江縣立委陳雪生、屏東縣蘇清泉、金門縣副縣長 李文良雲林縣長張麗善等；大陸方面出席有全國政協主席王滬寧、國台辦主任宋濤、福建省長趙龍、海協會會長張志軍等人出席。

張麗善會後接受媒體採訪，談到陸委會日前表態「不樂見地方政府配合大陸統戰工作」，以及怎麼看自己是否有受到一些阻礙壓力？

張麗善說，「台灣目前情勢確實有很多不一樣聲音，對於大陸有很多負面（訊息），我要來的同時也有很多負面的訊息和攻擊，我還是『無畏無懼』！」

張麗善指出，此行目的希望把台灣60%主流民意，尤其是期待和平的聲音帶來大陸，透過非常真誠的對話，讓大家知道「兩岸其實感情是血濃於水，我們應該要汲取戰爭的可怕。」

「我們看到現在俄烏的戰爭，其實大家非常恐慌不安，期待和平就是大家共同期待。」張麗善再次強調，就是希望把這樣聲音帶過來，實際的行動來展現我們誠意跟善意。

▲▼雲林縣長張麗善 。（圖／記者任以芳攝）

▲談及被貼上被統戰標籤？張麗善回應「無畏無懼」。（圖／記者任以芳攝）

至於此行是否見大陸官員，談了哪些議題？張麗善指出，都是公開的場合，沒有私底下見官員，主要來關心和傾聽台商與台灣同胞的心聲，關心很多是在廈、漳發展的雲林鄉親還有好朋友。

回顧去年海峽論壇，台東縣長饒慶鈴赴廈致詞時，特地強調當時被禁止銷往大陸的鳳梨釋迦已經全面改善，活動結束三天後，大陸國台辦立刻宣佈解禁。今年4月，國民黨立院黨團赴陸，被禁止銷陸長達兩年的文旦柚子也獲得解禁，外界也關心雲林斗六文旦今年是否趕得上中秋佳節，讓大陸民眾重新品嚐？

張麗善回應，農漁業互動以及交流採購的基礎之下，希望能順利進口到大陸，（陸方）對台灣農漁民應該要有更多支持。

台媒繼續追「今年九月大陸民眾是否有機會吃到雲林斗六文旦？」張麗善說，「我們會努力！」

最後，張麗善重申兩岸和平避戰，「期待和平是大家共同的目標，也是為未來希望的方向，唯有和平才是大家主流民意，戰爭沒有贏家，和平無價。」
 

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