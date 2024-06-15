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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸觀光鬆綁還得等？　連勝文：兩岸氣氛不好要開放也不容易

▲▼ 國民黨副主席連勝文 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 國民黨副主席連勝文 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廈門報導

廈門海峽論壇今（15）日舉行開幕式，會後國民黨副主席連勝文接受訪問談到開放兩岸觀光可能性，他直言，不確定陸方什麼時候會開放，從國民黨角度當然希望兩岸延續過去正面意義的交流，包含經貿合作跟觀光旅遊。他也坦言如果兩岸氣氛實在不好，雙方沒有互信，甚至變得不愉快，真的要開放也不容易。

海峽論壇今在廈門舉行開幕式，代表國民黨率團的連勝文，第一次參加海峽論壇，透過海論大型的交流平台，認為只要有交流，就有對話的機會，彼此理性務實溝通，最怕就是大家老死不相往來，有任何誤解也沒辦法化開。

談到兩岸觀光開放可能性？連勝文也說，國民黨立場希望大陸跟台灣方面能夠延續過去正面意義作法，包含經貿合作跟觀光旅遊，如果兩岸氣氛實在是不好，雙方也沒有什麼互信，甚至變不愉快，「真的要開放也不是那麼容易。」

大陸官方去年積極打造福建兩岸融合發展示範區。連勝文指出，這次看到許多台灣年輕人在大陸，尤其在福建發展還不錯，也可以融入本地生活非常順利。希望有真的有實際案例出來，比較容易說服外界這是一個可行的方向。

連勝文說，樂見任何兩岸關係有幫助的事情，也希望看到很多台灣年輕朋友，不管學生、創業家也好，台商，能夠在大陸，尤其福建順利發展。

另被問及大陸對台ECFA新一輪134項產品的關稅終止生效，連勝文表示，民進黨在經濟合作、人文教育設置很多障礙，將是與大陸終止所有經濟合作、脫鉤事實不可能。

他認為做任何事情都是應該為多數人著想，即便在台灣少數人聲音大激受到注意，但並非多數沉默多數人真正的想法，大多數台灣民眾，還是希望跟大陸這持和平友好的關係，關於兩岸經貿合作、互惠互利的事情，要想辦法把延續下去。

連勝文也指出，陸方對國民黨此行部分交流建議有給予一定回應，包含提到兩岸青年交流，像是籃球、棒球、羽毛球等，這一點大陸方面朋友也十分認同，確實可以共同推動，少一點意識形態，多一些實際接觸互動對大家都有好處。

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