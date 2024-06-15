帳戶多出24.4萬元　她瞎扯「鬼門開弄丟錢包」

記者黃翊婷／新北報導

女子小安（化名）2022年間涉嫌將3個金融帳戶提供給詐騙集團使用，導致3名受害者損失共計24萬4485元；但她挨告之後辯稱，自己在鬼門開的那一天騎車去市場買菜，結果拜完土地公，錢包就不見了，她與這些詐騙案件沒有關係。不過，新北地院法官審理之後並未採信小安的說詞，最終依洗錢罪判處她有期徒刑4個月，併科罰金3萬元。

▲小安否認將帳戶資料、提款卡密碼提供給詐團使用，但被車手打臉。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案無關。）

判決書中記載，小安被指控將名下3個金融帳戶交給詐團使用，導致3名受害者損失共計24萬4485元。小安接受警詢時辯稱，2022年7月29日早上她騎車去市場買菜，因為當天是鬼門開的日子，她買完東西就去附近的土地公廟拜拜，拜拜時確定錢包還在口袋裡，離開之後騎車去加油站加油時，才發現錢包不見了。

不過，小安後來數次改口說詞，一下子說錢包是在市場內弄丟的，一下子又說是放在機車置物箱內被偷走。新北地院法官認為，小安對於錢包遺失的過程說詞反覆，這部分的說詞難以採信。

至於詐團是如何知道小安的提款卡密碼，她聲稱，因為遺失的3張提款卡密碼都不一樣，她怕忘記，才會寫在上面。但該詐團的車手作證打臉，車手表示，那3張提款卡的密碼都是一樣的，而且是卡片主人自己把東西寄到集團裡，「否則我們不會知道提款卡的密碼」。

最終，法官並未採信小安的說詞，考量到她過去沒有前科，犯後始終否認犯行，也未與受害者達成和解或賠償損害，於是依洗錢罪判處她有期徒刑4個月，併科罰金3萬元，罰金部分得易服勞役30日，全案仍可上訴。