遺失票卡拒繳520元停車費　駕駛1招脫身下場倒賠8千元

記者黃翊婷／新北報導

男子小智（化名）2022年11月間駕駛母親的小客車前往新北市，並將車子停放在某停車場2天，離場時因為票卡遺失，不想繳納520元的停車費，竟與朋友合作，利用「跟車」的方式成功出場。新北地院法官日前審理此案，考量到小智已經賠償業者5000元，最終依非法由收費設備得利罪，判處罰金3000元，得易服勞役3日。

▲小智為了規避繳納520元停車費，最後反而倒賠8000元。（示意圖／VCG，非本案事發地點。）

判決書中記載，小智2022年11月間駕駛母親所有的小客車前往新北市，接著將車子停放在某停車場，他明知道出場時必須繳納停車費，柵欄才會升起，但因為票卡遺失，他為了躲避繳納停放2天的停車費520元，竟找來朋友A一起想辦法。

小智先是騎乘機車搭載A男一起進入停車場，繳納機車停車費40元之後，改由A男騎乘機車離開，他則駕駛小客車，以跟車的方式，趁著柵欄尚未降下的空檔順利出場。後來停車場業者查閱繳費紀錄發現異狀，調閱監視器畫面追查驚覺受騙，憤而決定報警並提告。

新北地院法官認為，小智因為票卡遺失，竟貪圖方便，找來朋友以不正當方式規避繳納停車費，考量到他終能坦承犯行，也賠償5000元與業者達成和解，最終依非法由收費設備得利罪，判處罰金3000元，得易服勞役3日，全案仍可上訴。