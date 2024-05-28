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社會 社會焦點 保障人權

年輕妹吃3次霸王餐「留健保卡」落跑　下場曝光

記者黃翊婷／新北報導

年輕女子小美（化名）在2022年12月至2023年1月間，分別前往3間餐飲店用餐，吃完之後聲稱要去領錢，並留下個人物品、健保卡當作擔保，隨即「人間蒸發」，結果遭店家提告；沒想到檢警一查，發現小美除了吃3次霸王餐之外，還在咖啡廳竊取他人手機。最終，小美被新北地院法官依詐欺得利罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元，另依竊盜罪判處罰金6000元，得易服勞役6日。

義大利麵,吃飯,餐廳,約會,女性,用餐,聚會,海鮮,料理（圖／CFP）

▲小美以同樣手法吃了3次霸王餐。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小美2022年12月間前往某餐飲店點了一份490元的餐點，吃完之後，她向店員表示要去領錢，並提供個人物品當作擔保，之後卻未返回結帳；7天之後小美又以同樣的方式，在某早餐店吃霸王餐，導致店家損失145元。

2023年1月間小美故技重施，前往某火鍋店吃飯，總計消費425元，並留下健保卡當作當保，聲稱要先行離開去領錢，結果同樣沒有返回。事後受害店家們分別報警處理，檢警一查，發現小美還涉及一起竊盜案，2023年3月間她目睹一名客人將手機暫時放在咖啡廳座位上，竟心生貪念，上前將手機偷走。

新北地院法官審理之後，認為小美年紀尚輕，卻不思遵循正當途徑獲取所需，可見她的法紀觀念薄弱，未能尊重他人財產權，最終依3次詐欺得利罪分別判處拘役10日至20日，合併應執行拘役40日，得易科罰金4萬元；偷手機的部分則另依竊盜罪判處罰金6000元，得易服勞役6日，全案仍可上訴。

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