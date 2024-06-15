調查局feat.中信兄弟「衝本壘護國安」　大巨蛋4萬球迷齊開箱

記者黃哲民、郭玗潔／台北報導

法務部調查局2024年國安宣導影片「國安本壘、一起守護」昨（14日）晚在台北市大巨蛋棒球場首播，由調查局副局長吳以公率領保防處處長、同仁，在中信兄弟棒球隊與樂天桃猿棒球隊對戰首日，向4萬名觀賽民眾開箱本年度國安宣導影片，片中由棒球隊球員揮棒打擊、衝刺回顯示「台灣」形狀的本壘板，象徵共同守護國家安全的決心。

近年來境外敵對勢力持續升高對台軍事恫嚇、擴大對我各領域威脅，且持續擴大認知作戰力度、意圖分化我社會民心，調查局致力防制敵對勢力滲透及維護關鍵基礎設施安全防護等工作，期許民眾在觀看宣導影片後，能加深對國安議題的重視，與調查局共同團結合作，以堅定信心面對威脅，共同守護國家安全的本壘板。



▲今年度國安宣導影片由中信兄弟棒球隊隊長王威晨、隊員吳俊偉協助拍攝。（圖／調查局提供，下同）

「國安本壘、一起守護」宣導影片是由中信兄弟棒球隊隊長王威晨及隊員吳俊偉協助拍攝及錄製口白，影片中棒球隊球員代表調查局與全國民眾，黑衣對手則代表境外敵對勢力，影片以球員在比賽中對自我的懷疑及輸掉比賽的恐懼，象徵全民在面對境外敵對勢力利用各種認知、資訊戰等作戰策略滲透時所引發的恐懼及不安。

不過影片中球員隨即堅定看向敵方投球，以信心十足的氣勢揮棒打擊，再衝刺滑越本壘板達陣，成功得分擊潰對手，剎時激起紅土落於本壘板上隱顯出「台灣」形狀，搭配球員最後口白「下一球，換你」，象徵調查局與全民勇敢對抗境外敵對勢力的威脅、共同捍衛國家安全之決心。

歡迎民眾至調查局官方網站、YouTube 頻道及臉書粉絲專頁上觀看「國安本壘、一起守護」國安宣導影片，與調查局共同守護國家安全的本壘板！