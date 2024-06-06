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社會 社會焦點 保障人權

離職協理「挖秘道」竊雲端　調查局資安站助受害業者解套逮4嫌

▲▼調查局資安工作站查獲知名資訊顧問業者，遭離職員工入侵雲端下載商業機密資料搶客。（圖／調查局提供）

▲調查局資安工作站查獲知名資訊顧問業者，遭離職員工入侵雲端下載商業機密資料搶客。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

高雄1家知名資訊顧問業者去年（2023年）驚覺公司雲端資料遭駭，被大量下載為客戶規劃的資安專案合約等商業機密，急請調查局資安工作站協助，查出是離職的陳姓協理挖角3名員工自立門戶所為，經報請高雄地檢署指揮，日前搜索約談4嫌到案，訊後各交保6萬元到18萬元，全案將朝違反《營業祕密法》等罪嫌偵辦。

據悉，本件受害的資訊顧問業者，主要業務正是替客戶規劃資訊安全防護工作，去年發現自家公司雲端遭入侵，低調自行清查數月，確認被下載文件以專案內容、工作成果和合約等商業機密資料為主，數量甚多，一時追蹤不到去向，但業者懷疑與去年剛離職的陳姓協理有關。

陳男離職後成立公司，同樣從事資訊業與老東家競爭，不僅頻頻接觸舊客戶，並從老東家陸續挖角田男、胡女與丘女3名資深員工投靠。

受害業者向資安工作站檢舉並求助，資安站運用專業技術，查出業者雲端遭駭源頭，出於自身資訊管理漏洞，讓陳男4嫌離職後竟能持續登入系統下載資料，利用竊取的商業祕密擁有競爭優勢、進而蠶食老東家的市場。

資安站報請高雄地檢署指揮偵辦，上月（5月）22日會同高雄市調查處、台北市調查處與台南市調查處，動員約30位調查官兵分7路，搜索陳男4嫌住家與公司，扣押相關非法竊取資料及大量數位證物，並約談4嫌到案。

檢方複訊後，諭知陳男交保18萬元，丘女交保10萬元、胡女交保8萬元，田男交保6萬元，全案續朝違反《營業祕密法》、《刑法》妨害電腦使用等罪嫌偵辦。

調查局呼籲企業提升資安內控，關注公司系統異常登入及流量，強化內部系統及資料庫存取控管機制，數位營業祕密資料須建立存取查閱紀錄，嚴訂權限防範非法授權下載，避免員工離職竊取核心技術「帶槍投靠」競爭對手。

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