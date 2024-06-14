法國空運除毛蠟藏8公斤K毒值千萬　主謀狡辯只買1kg收押禁見

▲調查局與關務署合作，查獲法國空運來台除毛蠟罐內夾藏8.24公斤毒品K他命，循線逮捕主嫌並查扣改造槍械等物。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

調查局高雄市調查處與財政部關務署合作，從1批法國空運來台的除毛蠟罐內，查獲逾8公斤毒品K他命，市價超過1000萬元，並循線逮捕涉嫌訂貨的簡姓男子與奉命取貨的周姓男子，移送橋頭地檢署複訊後均聲押禁見獲准，另名司機宋男涉持有改造槍械，訊後交保5萬元，全案擴大清查在逃共犯。

關務署台北關今年（2024年）5月間，在桃園機場以X光機隨機攔查空運進口貨物，發現1批來自法國的24罐除毛蠟可能夾藏毒品，拆箱赫見罐內都是白色粉末，化驗確認是第三級毒品K他命，毛重8.24公斤。

台北關通報調查局桃園市調查處，因收貨地點在高雄市左營區，註明收貨人為1名簡姓男子，全案移交高雄市調查處報請橋頭地檢署檢察官李侃穎指揮偵辦，與高雄市警局刑警大隊組成專案小組，5月15日埋伏面交取貨地點逮人但撲空。

▲調查局與關務署合作，查獲法國空運來台除毛蠟罐內夾藏8.24公斤毒品K他命，循線逮捕主嫌並查扣改造槍械等物。（圖／調查局提供）

隔天物流公司再度接獲收貨人通知，改送到左營區1處辦公大樓1樓面交，專案小組當場逮捕取貨的周男，他供稱聽從簡男交代辦事。專案小組進而得知，原來前1天簡男已到取貨地點，警覺可能被檢警調盯上而放棄。

專案小組溯源追查，鎖定簡男行蹤，5月28日攻堅簡男藏身在大樓的集團據點，不僅逮捕簡男與他的司機宋男，現場並查扣1把改造空氣衝鋒槍與269顆鋼彈、3把改造空氣手槍與199顆BB彈，以及1.39公克K他命、吸毒用的K盤4個、人頭手機15支與1副手銬等證物。

據悉，簡男等人是高雄警方列管的不良份子，常打打殺殺鬧事，沒想到也躋身國際化、企圖利用跨國包裹走私大量毒品，本案查獲的K他命市值超過1000萬元。

▲調查局與關務署合作，查獲法國空運來台除毛蠟罐內夾藏8.24公斤毒品K他命，循線逮捕主嫌並查扣改造槍械等物。（圖／調查局提供）

簡男辯稱這批走私毒品只有1公斤是他訂購的，其餘不知是誰的，檢方複訊後認為仍有共犯在逃，向法院聲押禁見簡男與周男獲准。宋男堅稱僅開車跑腿，訊後交保5萬元。

調查局指出，不法集團利用跨國網路購買毒品，再以包裹夾帶或「空中飛人」方式闖關情形遽增，嚴重影響社會治安，調查局將持續與各執法機關合作，全力查緝毒品製造及走私，防制境外毒品輸入台灣，以維護民眾健康及安全。