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社會 社會焦點 保障人權

600kg喵喵原料抵台　主謀是化學系高材生！緝毒友軍合作契機曝

▲▼調查局與關務署合作，會同警方等緝毒友軍報請桃園地檢署指揮偵辦，查獲607公斤從對岸空運來台的毒品「喵喵」液態原料。（圖／調查局提供）

▲調查局與關務署合作，會同警方等緝毒友軍報請桃園地檢署指揮偵辦，查獲607公斤從對岸空運來台的毒品「喵喵」液態原料。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

調查局桃園市調查處聯合緝毒友軍報請桃園地檢署指揮，日前破獲藏身屏東鄉間的毒品「喵喵」倉庫，查扣約607公斤來自對岸的製毒先驅原料，主嫌盧姓男子不僅經營化工行，本身也是知名大學化學系高材生，本案若做出成品，市價可達4億元，檢方複訊後，聲請羈押禁見盧男3嫌獲准。

台灣高等檢察署本月（6月）6日剛發布今年度國內毒品情勢分析報告，其中俗稱「喵喵」的「4-甲基甲基卡西酮」毒品，自2019年起已成為新興毒品檢出件數首位，更在3年內害死205條人命，平均年齡僅30歲，提醒各界注意防範。

本案源於財政部關務署台北關今年（2024年）初，從1批來自對岸、透過貨機入境報關的24桶化學液體察覺異狀，研判是假借普通化學品名義掩飾進口製毒原料的手段，抽驗確認是第四級毒品「喵喵」的先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」，淨重達607.2公斤。

▲▼調查局與關務署合作，會同警方等緝毒友軍報請桃園地檢署指揮偵辦，查獲607公斤從對岸空運來台的毒品「喵喵」液態原料。（圖／調查局提供）

▲調查局與關務署合作，會同警方等緝毒友軍報請桃園地檢署指揮偵辦，查獲607公斤從對岸空運來台的毒品「喵喵」液態原料。（圖／調查局提供）

桃園市調處接獲台北關通報，過濾資料鎖定台南1家化工行負責人盧男涉嫌重大，報請桃園地檢署檢察官范玟茵指揮偵辦，今年3月中旬先緝捕盧男到案，隔天拘提剛從澳門來台的另名主嫌黃男，得知下游買主的倉庫藏身屏東鄉間，立刻佈線監控。

不料另1個緝毒友軍提前鎖定同一目標，但偵防車在鄉間無處躲、很快被認出，其中1處地點的買毒小嘍囉聞風開溜，桃園市調處和友軍才相互發現對方存在，進而合作，擴大會同調查局台南市調查處、高雄市調查處、南部地區機動工作站、屏東縣調查站與桃園市桃園警分局成立專案小組，順利在屏東查獲5個倉庫據點。

檢調發現黃男也經營化工行，查扣物品不僅包括製毒筆記、器具，甚至有防毒面具，訊問得知盧男是畢業於南部某知名大學的化學系高材生，2嫌知道「喵喵」在國內屬於新興毒品、價格高昂，製造與販賣有暴利可圖，所以鋌而走險從對岸低價取得原料，來台高價賣給製毒集團。

▲▼調查局與關務署合作，會同警方等緝毒友軍報請桃園地檢署指揮偵辦，查獲607公斤從對岸空運來台的毒品「喵喵」液態原料。（圖／調查局提供）

▲調查局與關務署合作，會同警方等緝毒友軍報請桃園地檢署指揮偵辦，查獲607公斤從對岸空運來台的毒品「喵喵」液態原料。（圖／調查局提供）

據悉，檢調本案未查獲任何毒品成品半成品，但查扣的原料純度為93%，計算純質淨重約566公斤，若順利可做出逾200公斤「喵喵」、能分裝成80萬包混合毒品包，市值估算達新台幣4億元。

檢方訊後聲押禁見盧男與黃男獲准，日前循線再查獲鍾姓共犯到案、同樣聲押禁見獲准，全案依《毒品危害防制條例》等罪嫌深入偵辦中。

調查局強調，依行政院「新世代反毒策略」與高檢署「安居緝毒專案」，會持續加強掃毒，並與關務署合作「截毒於關口、緝毒於內陸」，以斷絕毒品源頭，還給民眾健康安全的居住環境。

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