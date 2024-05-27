新舊調查局長交接！王俊力抱拳喊珍重　陳白立：打詐護國安

▲調查局卸任局長王俊力（左）、新任局長陳白立（右）交接，法務部長鄭銘謙（中）監交。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

調查局原任局長王俊力回任高檢署主任檢察官，今（27）日與新任局長陳白立舉行交接典禮，法務部長鄭銘謙監交，肯定王俊力任內反制中共滲透、屢破貪污大案，並推崇陳白立資歷完整、內升局長有效鼓勵士氣，也期勉調查局秉持優良傳統與精良素質，繼續加強偵辦國安案件、打擊詐欺貪瀆與毒品犯罪與深化國際合作，更重要的是強化工作紀律、獲得民眾信賴。

這場交接典禮今下午3點在調查局本部舉行，共有包括法務部前部長蔡清祥在內的7位調查局前局長，國安局前副局長劉復興等10位調查局前副局長，以及檢察總長邢泰釗、警政署長張榮興、憲兵指揮部指揮官鄭禎祥等情治首長，和立委林德福、吳琪銘等貴賓觀禮。

▲調查局新任局長陳白立（前右）宣誓就職，法務部長鄭銘謙（左）監誓。（圖／調查局提供）

鄭銘謙監交時肯定王俊力在2年6個多月任期內，全力反制中共滲透與認知作戰，偵辦竊取國安商業祕密及陸企挖角我方人才等案件，有效維護國安，並查獲我國史上最大量第三級毒品「卡痛」180公噸，而2022年九合一、2024年二合一兩次大選努力查察賄選，又偵辦多起社會矚目貪污案件，績效卓著。

王俊力稍後致詞感謝前總統蔡英文、法務部前部長蔡清祥拔擢，他擔任調查局長深感光榮、生命更加豐富精彩，並盛讚調查局是有計劃性、有執行力與有凝聚力的優質團隊，總是使命必達、偵辦各類案件都能繳出漂亮成績單，他以「一日調查官、終身調查官」為榮，祝福調查局局運昌隆、招牌永遠閃亮。

▲調查局新任局長陳白立（左）、卸任局長王俊力（右）完成交接儀式後，握手象徵交棒傳承。（圖／記者黃哲民攝）

鄭銘謙推崇新任局長陳白立資歷完備，特別提及調查局連續3任局長由檢察官擔任，陳白立從內部升任局長，有鼓舞士氣之效，且陳熟稔國安工作與案件偵辦，去年擔任國家安全維護處處長期間，共查獲約20件國安案件創新高，相信陳就任後，能以國安專長帶領團隊，因應中共對我國日增的威脅。

鄭銘謙並期勉調查局今後除加強偵辦國安案件守護國家、打擊詐欺貪瀆級毒品犯罪展現政府除惡決心、深化國際合作提升我國能見度、強化與檢察機關及廉政署統合資源和戰力等4點工作，更要「強化工作紀律、沒有紀律就沒有工作」，要恪遵依法行政、行政中立原則，落實程序正義、獲得民眾信賴。

▲調查局卸任局長王俊力（右）感謝上百位部屬夾道歡送，高喊「珍重！後會有期！」。（圖／記者黃哲民攝）

陳白立宣誓就職後，致詞特別感謝到場觀禮的8旬老母和家人，長期支持他工作沒有後顧之憂，他也感謝調查局全體同仁的家人，包容同仁辛苦工作，他未來將秉持調查局核心價值「忠誠、樸實、團結、進步」，帶領團隊落實「維護國家安全、偵辦重大犯罪」兩大工作主軸。

陳白立呼應鄭銘謙的期勉，喊出上任後的5大工作重點，包括全力維護國家鞏固「臺灣主體性」、加強打擊重大犯罪，尤其重視當前民怨之首的詐欺案件，讓民眾安心有感；此外，提升國家資安量能反制中國對全球網域的威脅、健全營業祕密保護確保國家產業競爭優勢，最後同樣是持續強化工作紀律，維護調查局執法公正與形象。

▲調查局新任局長陳白立。（圖／記者黃哲民攝）

典禮完成後，陳白立陪同王俊力接受調查局內外勤同仁與主管夾道歡送，面對近百張熟面孔的熱情、有些更遠從外縣市趕來，王俊力也不免激動，抱拳對大家喊話「珍重！後會有期！」