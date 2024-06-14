2026新北市長選戰　郝龍斌揭侯友宜態度：國民黨誰能贏就支持

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統立委大選剛落幕，2026九合一選舉各方便已磨刀霍霍。外界關注新北市長侯友宜將支持誰接班，對此，前國民黨副主席郝龍斌說，侯友宜持開放態度，沒有規畫一定是誰，也很清楚說誰能贏、誰民調高，只要是國民黨的就支持。

郝龍斌在廣播《千秋萬事》受訪時指出，他跟侯友宜碰面，有談到新北市長選舉，重點是政權能夠交棒下去，也跟侯友宜說要有計畫的去培養下一任市長接班人，對於人選，他們有談到台北市副市長李四川 ，侯友宜也覺得適合，但沒有說一定是誰來選，合適的人很多，現在要保持開放態度，甚至可用民調決定誰最強。

郝龍斌也談到，劉和然是新北市副市長，也是可能人選，但將來誰有可能代表國民黨參選，侯友宜很清楚說誰能贏、誰民調高，只要是國民黨的就支持，甚至其他可能人選，他都願意支持。

至於有意投入選舉的民眾黨立委黃國昌，郝龍斌說，上次總統大選是失敗案例，大家清楚在野團結就可以勝選，但就是沒辦法團結，關鍵是雙方要有得有失，但談判破裂，民進黨賴清德成為少數總統 ，未來在野要合作，應該要「誰可能贏誰來選，就民調決定」，之前藍白合就是侯友宜比較強，上次民眾黨都自己簽了，未來藍營民調要不要納入黃國昌，就看之後狀況。