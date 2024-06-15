吳怡農談「黃埔精神」　前白宮官員：改革需道德和政治勇氣

▲壯闊台灣聯盟日前舉辦《沸騰的護城河：保衛台灣的緊迫行動》新書發表會。（圖／壯闊台灣提供）

記者呂晏慈／台北報導

6月16日是陸軍官校在黃埔建立百周年，總統賴清德將出席紀念活動。壯闊台灣聯盟創始人吳怡農近日與美國白宮前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）對談，談及國防部長顧立雄上任後推動改革，博明表示，「推動改革需要道德以及政治勇氣」，民主國家的軍隊隸屬於民選政府，要為所有人服務；吳怡農解讀，「黃埔精神」對於軍隊文化的意義是什麼？不言而喻。

吳怡農昨日透過社群平台分享，這周末是陸軍官校建立百週年紀念，國防部編列新台幣4千多萬的預算舉辦系列活動，慶祝「黃埔精神」，很剛好，近日壯闊台灣舉辦《沸騰的護城河：保衛台灣的緊迫行動》新書發表會，本書對台灣的國防戰略與軍事改革提出許多具體建議。

吳怡農指出，任何組織的進步，都需要誠實面對問題的決心，而只有良好的組織文化才可能容許、甚至歡迎改變；他邀請美國前白宮國安官員博明、簡以榮對談時，談到「文人部長」顧立雄上任不久就做了許多調整，包含取消踢正步、讓台灣免於與北韓相提並論，以及取消刺槍術，引起許多退役軍官的反彈，當然，取消刺槍術並不會改變軍隊文化，但博明肯定顧立雄邁出的第一步。

在新書發表會過程中，博明說，「每一個我互動過，聲譽或士氣很高的軍隊，他們的訓練都非常非常艱難、但實用，是以實際作戰為目標的訓練。這些訓練讓軍人有能力面對高強度的壓力、睡眠不足的狀態、令人沮喪的環境，但依然能對同袍戰友保有高度的尊重」。

博明也談及，「除此之外，不管是美國海軍陸戰隊還是我在阿富汗曾經合作的別國部隊，這些組織都有高度『授權』的習慣，意思是，你訓練資淺的人成為領導者，而不是成為只聽從命令的人。所以軍官可以信任他們的下屬、去帶領他們的下屬，而不需要去監督或管理細節。我認為這類型的訓練方式，可以塑造出非常正向、積極、有效，且有自信的軍隊文化」。

博明認為，「推動改革需要道德以及政治勇氣，台灣畢竟是民主國家，民主國家的特色就是，軍隊隸屬於民選的政府，要為你們所有人服務」。對此吳怡農解讀，台灣需要什麼樣的軍隊文化？「黃埔精神」對於軍隊文化的意義是什麼？不言而喻。