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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳怡農談「黃埔精神」　前白宮官員：改革需道德和政治勇氣

▲▼壯闊台灣聯盟（Forward Alliance） 今（13）日於台大法律學院霖澤館國際會議廳舉辦了由美國白宮前國家安全顧問博明（Matt Pottinger）所主編的新書 《沸騰的護城河：保衛台灣的緊迫行動》（The Boiling Moat: Urgent Steps to Defend Taiwan）英文版新書發表會。（圖／壯闊台灣提供）

▲壯闊台灣聯盟日前舉辦《沸騰的護城河：保衛台灣的緊迫行動》新書發表會。（圖／壯闊台灣提供）

記者呂晏慈／台北報導

6月16日是陸軍官校在黃埔建立百周年，總統賴清德將出席紀念活動。壯闊台灣聯盟創始人吳怡農近日與美國白宮前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）對談，談及國防部長顧立雄上任後推動改革，博明表示，「推動改革需要道德以及政治勇氣」，民主國家的軍隊隸屬於民選政府，要為所有人服務；吳怡農解讀，「黃埔精神」對於軍隊文化的意義是什麼？不言而喻。

吳怡農昨日透過社群平台分享，這周末是陸軍官校建立百週年紀念，國防部編列新台幣4千多萬的預算舉辦系列活動，慶祝「黃埔精神」，很剛好，近日壯闊台灣舉辦《沸騰的護城河：保衛台灣的緊迫行動》新書發表會，本書對台灣的國防戰略與軍事改革提出許多具體建議。

吳怡農指出，任何組織的進步，都需要誠實面對問題的決心，而只有良好的組織文化才可能容許、甚至歡迎改變；他邀請美國前白宮國安官員博明、簡以榮對談時，談到「文人部長」顧立雄上任不久就做了許多調整，包含取消踢正步、讓台灣免於與北韓相提並論，以及取消刺槍術，引起許多退役軍官的反彈，當然，取消刺槍術並不會改變軍隊文化，但博明肯定顧立雄邁出的第一步。

在新書發表會過程中，博明說，「每一個我互動過，聲譽或士氣很高的軍隊，他們的訓練都非常非常艱難、但實用，是以實際作戰為目標的訓練。這些訓練讓軍人有能力面對高強度的壓力、睡眠不足的狀態、令人沮喪的環境，但依然能對同袍戰友保有高度的尊重」。

博明也談及，「除此之外，不管是美國海軍陸戰隊還是我在阿富汗曾經合作的別國部隊，這些組織都有高度『授權』的習慣，意思是，你訓練資淺的人成為領導者，而不是成為只聽從命令的人。所以軍官可以信任他們的下屬、去帶領他們的下屬，而不需要去監督或管理細節。我認為這類型的訓練方式，可以塑造出非常正向、積極、有效，且有自信的軍隊文化」。

博明認為，「推動改革需要道德以及政治勇氣，台灣畢竟是民主國家，民主國家的特色就是，軍隊隸屬於民選的政府，要為你們所有人服務」。對此吳怡農解讀，台灣需要什麼樣的軍隊文化？「黃埔精神」對於軍隊文化的意義是什麼？不言而喻。

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