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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

于北辰未受邀黃埔百年校慶　國防部曝標準：不是每位退役將官都受邀

▲▼陸軍參謀長陳建義 。（圖／記者杜冠霖攝）

▲陸軍參謀長陳建義 。（圖／國防部提供）

記者杜冠霖／台北報導

針對黃埔百年校慶，退役少將于北辰因為沒收到邀請函，跑去陸軍官校臉書留言詢問原因，于也表示，他是陸軍官校畢業，又當過學指部指揮官，邀請函沒拿到不能詢問嗎？難道他有背叛中華民國嗎？真的莫名其妙。對此，國防部今（13日）回應，校慶貴賓席只有2500個座位，且不只軍方人員參加，也必須納入其他外賓，「不是每一名退役將官都會收到邀請函。」

陸軍參謀長陳建義解釋，16日上午典禮邀請函的寄發對象，包含府方、政府官員、歷任部長、總長、退役上將、官校校長以及有軍事交流的國外軍校校長、駐華使節、立委、地方仕紳等。

陳建義指出，鳳山百年校慶參加相當踴躍，除上述對象外，並非退役將領都在受邀之列，歷年校慶都是以畢業40、50、60年作為主要邀訪對象，相關名單都是由校友總會彙整，並跟官校協調與確認。

對於校慶典禮安排，國防部表示，除既有校慶典禮外，並在下午辦理營區開放活動，邀請國人共襄盛舉，一同歡慶黃埔建校百年。校慶典禮由陸、海、空三軍官校及國防大學政戰學院、管理學院、理工學院等6所軍事校院學生，編成演習部隊接受校閱；分列式則以陸軍軍官學校軍樂隊為首、並由巨幅國旗隊、陸官「黃埔、南京、成都、鳳山」等四時期服飾展車隊、傑出校友、校友正步連、聯合校旗隊、國外友校校旗隊及各校學生連之順序通過司令臺，展現「三軍一體、同根同源」與「承先啟後、薪火相傳」的時代意義。

國防部指出，下午營區開放活動涵蓋動態表演、靜態展覽及互動體驗等多元項目。動態表演部分，包括三軍樂儀隊、中正預校樂旗隊、陸戰學校莒拳隊、特指部戰技隊、陸軍專校戰鼓及軍樂隊踩街遊行等表演，並安排由校友組成的橄欖球隊和足球隊與陸官學生隊伍舉行友誼賽，精采比賽決不容錯過；靜態展覽方面，除中正堂所展出的「埔光聯展」和「教學成果展」外，並規劃於校史館內展出「黃埔建校百年特展」，透過專業的史政導覽員的介紹說明，帶領民眾一同了解黃埔百年的歷史意涵。

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