賴清德推崇雷根「實力帶來和平」　見美訪團談保衛家園

▲總統賴清德（右）接見「美國聯邦眾議長指派外交委員會主席麥考爾跨黨派議員慶賀團」。（圖／總統府提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（27日）上午接見美國聯邦眾議院外交委員會主席眾議員麥克．麥考爾（Michael McCaul）訪團一行。賴清德說，他非常推崇美國前總統雷根「實力帶來和平」的理念，因此他會推動國防改革，提升國防實力，展現台灣人民保衛家園的決心。

賴清德表示，感謝訪團以行動展現對台灣新政府堅定的支持，他要向各位表達誠摯的感謝之意。他說，今年是《台灣關係法》立法45周年，過去這段時間，麥考爾與眾議員金映玉（Young Kim）舉辦了台灣主題的聽證會協助台灣，眾議員安迪．巴爾（Andy Barr）也以眾議院台灣連線共同主席的身份，與3位共同主席提出紀念《台灣關係法》立法45周年的決議案，感謝各位對台灣如此情深義重，用行動支持台灣。

賴清德強調，未來新政府將秉持「四個堅持」，積極落實「和平四大支柱行動方案」，與美國及理念相近國家持續加深合作，共同維護區域的和平穩定與繁榮發展。

賴清德說，他非常推崇美國前總統雷根「實力帶來和平」的理念，因此他會推動國防改革，提升國防實力，展現台灣人民保衛家園的決心，期待未來在各位支持之下，美國國會繼續通過立法作為，協助台灣強化自我防衛能力，增進台美之間的合作。他說，也要感謝美國國會大力支持，通過「印太安全補充法案」，展現對台海和平穩定堅定的決心。

賴清德表示，另外也要感謝美國國會促成「台美21世紀貿易倡議」，期待後續能夠及早展現成果，也能夠解決台美雙邊課稅問題，促進雙邊投資及產業合作。他說，相信台美關係將開創新篇章，創造更豐碩的交流成果。