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賴清德首度勗勉海軍陸戰隊　「我的責任就是保家衛國」

▲總統賴清德勗勉「海軍陸戰隊66旅」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德勗勉海軍陸戰隊66旅。（圖／總統府提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（23日）首度以三軍統帥身分，前往桃園勗勉「海軍陸戰隊66旅」。賴清德表示，身為三軍統帥，他的責任就是保家衛國，維護全體國人生命財產安全，他會和國軍弟兄姊妹站在同一陣線，共同守護國家安全，未來，他會持續推動國防改革、強化國軍整體戰力，也讓國軍弟兄得到更好的照顧。

賴清德上任第四日，即前往視導軍事相關行程，展現作為三軍統帥，除了強化國防硬體建設之外，同樣重視如何透過視導部隊等方式，強化與官兵情感聯繫，傾聽基層、凝聚軍心。

賴清德抵達後，首先聽取部隊任務簡報及視導實戰裝備，了解部隊戰備及勤務執行狀況，接續實地視察官兵生活設施及社團活動情形；並頒發加菜金，慰勉官兵辛勞。

賴清德表示，今天是他第一次以中華民國三軍統帥的身分，來向國軍弟兄姊妹加油打氣。身為三軍統帥，他的責任就是保家衛國，維護全體國人生命財產安全，會和國軍弟兄姊妹站在同一陣線，共同守護國家安全。

▲總統賴清德勗勉「海軍陸戰隊66旅」。（圖／總統府提供）

賴清德談及，此時此刻，國際社會正高度關注民主台灣，而面對外在的挑戰與威脅，政府會持續捍衛自由民主的價值，守護區域的和平穩定。他說，「我對國軍有信心，我也要感謝每一位國軍弟兄姊妹，堅守崗位、守護國家安全，也請所有國人同胞放心」。

賴清德表示，他知道，陸戰66旅的弟兄姊妹才剛結束聯勇操演回來，剛剛，他看見大家高昂的士氣，也展現了訓練的成果，還有對操作各項裝備的嫻熟。各位的表現，他要給予高度的肯定。66旅肩負了首都地區機動部署、重要目標防護的任務；不僅僅具有攻防兼備的作戰能力，更有著迅速的應處能力，是守護國家安全重要的一環。

賴清德表示，現場每一位都是勇猛剽悍的海軍陸戰隊隊員，肩上扛著榮耀和責任。他要期許各位，繼續堅持精實勤訓，落實各項任務目標。未來，他會持續推動國防改革、強化國軍整體戰力，也讓國軍弟兄得到更好的照顧。他深信，把國軍照顧好，就是把國家也照顧好，「我們一起努力，向世界展現我們守護民主台灣的決心」。

包括國家安全會議秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、海軍司令唐華、第三作戰區指揮官李天龍、陸戰隊指揮部指揮官馬群超等亦出席這場活動。

▲總統賴清德勗勉「海軍陸戰隊66旅」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德勗勉「海軍陸戰隊66旅」。（圖／總統府提供）

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