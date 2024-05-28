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社會 社會焦點 保障人權

陸軍官校退役女士官「A走2車床機台」當廢鐵賣8千　2個月後才被發現

▲高雄陸軍官校 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲退役女士官涉嫌從陸軍官校A走兩台工具機台。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名已退役的邱姓女士官今年2月在擔任陸軍官校工程委外監工的期間，被指控將校內兩部要被報廢的車床機台運走，並當成廢鐵變賣8000元，而陸軍官校在4月時才發現，並進行追查，高雄地檢署獲報後接手調查，並指揮憲兵隊進行偵查，將追查機台是如何被運出學校，有無其他人接應等相關案情，以釐清事件的真相。而陸官僅證實確有此事，但由於案件已經進入調查階段，因此無法進一步說明。

據了解，這名邱姓女士官因為擁有軍中背景，因此在今年2月的時候，她利用在陸軍官校監工的機會，私自將學校內的兩部車床工具機運走並變賣。

據指出，這兩部被邱女士官帶走的工具機，原本被學校列為要報廢的物品，因此在被運走時並未有人注意到這些工具機失蹤。直到今年4月，學校在清點物品時，才驚覺這兩部工具機的消失，由於工具機體積並不小，因此女士官是如何躲過官校門口的安檢，也讓校方感到不解。

高雄地檢署接獲通報後接手此案，並指揮高雄市憲兵隊進行調查。據了解，初步發現工具機疑似被當成廢鐵僅賣了8000元，正在釐清這起事件是由邱女士官單獨行動，還是有其他內部人員涉及，同時，檢方也正在追查是否有其他軍用品也被變賣。

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