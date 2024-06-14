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惡劣詐團假冒謝金河！拘禁「人頭帳戶」痛毆　警偵破溯源逮16嫌

▲▼打詐收網/瑞芳警瓦解「假冒謝金河詐團」 溯源逮16惡嫌依法嚴辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲瑞芳警瓦解「假冒謝金河詐團」， 溯源逮16惡嫌依法嚴辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北瑞芳警方偵破假冒財經專家「謝金河」的詐騙集團，警方調查，吳姓(47歲)與江姓男子(33歲)涉組成詐騙收簿集團，在雙北等地以旅館當作據點，透過成員拘禁人頭取得帳戶，再交其他詐團使用，以此來獲利。警方陸續循線逮捕江姓主嫌及幕後金主吳男等16人，依詐欺、洗錢、妨害自由、組織犯罪移送送辦。

112年3月間，1名詐欺帳戶人頭向警方報案，稱遭受詐騙集團以暴力手段毆打及拘禁於北市中山區某旅館內，瑞芳警分局循線追查，一舉查獲該不法集團，發現騙得民眾的帳戶轉作人頭帳戶後，還將人頭四處帶往旅館內拘禁，待該人頭帳戶遭警示後才將人放行，行徑相當惡劣。

為了阻斷該詐騙集團，警方在後續長達一年多的調查與追緝中更發現，吳姓主嫌及其旗下集團成員透過拘禁人頭取得之帳戶，均係提供給詐騙集團使用，被害包含遭軟禁販售帳戶人頭及誤信「臉書」財經專家「謝金河」網頁遭投資詐騙，各地被害人數共計32名，被詐騙金額高達1億4千多萬元，終於113年6月12日瓦解該詐騙集團。

暑期將至，各青年學子均有打工需求，瑞芳警分局分局長陳建龍呼籲，求職詐騙常以「高薪、輕鬆、無經驗可」吸引民眾應徵，且要求職者繳交金融帳本及提款卡等資料，最後甚至將人頭控制在旅館內，形同拘禁，最後可能未獲利還成為詐騙洗錢帳戶，另常見詐欺手法亦是對亟需用錢的求職者先提供假電話號碼，再以該門號異常為由，指示被害者加入LINE詳談，卻被要求繳交提款卡、存摺，以利申辦作業，這類假借貸訊息，實為詐騙人頭帳戶的假廣告，求職者想工作務必提高警覺，應慎選合法打工仲介，蒐集了解工作資訊，向家人告知動態，勿信不實話術，以免遭誘騙從事不法或與期待不符的工作。

▲▼打詐收網/瑞芳警瓦解「假冒謝金河詐團」 溯源逮16惡嫌依法嚴辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

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