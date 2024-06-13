行人安全優先！新北市道路交通安全持續改善

▲新北市交通局已累計完成747處號誌化路口設置行人專用或早開時相。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市致力維護行人交通安全，以交通事故零死亡為目標，持續改善行人、機車、高齡者、弱勢族群等各項交通環境，落實宣導並嚴格執法，給市民一個安全用路環境。

交通局長鍾鳴時表示，新北市以人為本改善道路安全，近年來交通局已累計完成747處號誌化路口設置行人專用或早開時相；另於314處穿越距離較長路口，在中央分隔島上建置「行人庇護島」，並同步退縮行人穿越道；此外，針對無法設置實體人行道的巷道或實體人行道斷點設置標線型人行道，以保障行人通行安全，目前累計770處，總長度超過57公里。

交通局並推動捷運生活圈友善步行計畫、樂齡環境空間改善計畫及通學環境改善計畫，同時針對行人、高齡者及學生族進行系統性逐年檢討改善。另因應中央通過「行人交通安全設施條例」及啟動永續提升人行安全計畫，申請中央補助辦理109處易肇事路口改善，逐點會勘、審查與改善。

▲穿越距離較長路口，在中央分隔島上建置「行人庇護島」。

交通局交通管制工程科長林昭賢說，為了減少路口左轉車輛干擾直行車流，新北市近4年來針對50處轉向車流瓶頸路口調整車道寬度，以增設左轉專用道，重新調配車道來分流轉向與直行車輛，減少車流交織，累計紓解近千萬輛次，讓行車秩序更為安全和順暢。

交通局交通安全科科長林碧芬並表示，經統計2023年新北市每10萬人口死傷人數為六都次低（1,560人），低於全國2,315人。2023年死傷人數，新北市較2022年增加2.1%（1,343人），低於全國增加7.5%（40,257人）。另車禍死亡2023年較前年同期減少41人，減少幅度全國第二多；2024年1-3月30日車禍死亡64人，較去年同期減少16% （減少13人），優於全國減少4.8%（減少772人）。

交通局表示，除持續滾動檢討並追蹤改善成效，各道安小組也將針對高齡者及行人安全持續透過工程、教育、執法、監理及宣導多管齊下，並已啟動高齡者事故防制專案，接續推動機車安全月，也籲請用路人務必遵守交通規則，共同朝零事故、零傷亡的交安目標努力。