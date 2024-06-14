中和通緝犯拒檢！飛車狂衝4km「路口撞飛機車」　騎士腦出血送醫

記者陸運陞、莊智勝／新北報導

新北市中和警方今(14日)凌晨3時許於景新街發現一輛可疑自小客，遂上前攔查，未料該車拒檢，並加速逃逸，一連逃逸近4公里、連闖數個紅燈，最後於景安捷運站前路口與另名騎乘機車的舒姓男子(29歲)發生碰撞，導致舒男當場噴飛，腦出血、骨折送醫；隨後警方也於車內搜出毒品等物，立即將駕駛王嫌(男，45歲，詐欺通緝)、乘客宋姓女嫌(41歲)逮捕，詳細案情尚待進一步釐清。

▲王嫌見警心虛，深夜駕車在中和街頭上演飛車追逐，於路口撞飛另名機車騎士。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方調查，當時南勢所員警擔服深夜巡邏勤務，於景新街467巷發現一輛自小客形跡可疑，因此上前攔查，未料駕駛王嫌心虛，竟拒檢並加速逃逸，警方見狀後立即在後尾隨追捕。王嫌一路逃逸近4公里，一連闖了數個紅燈，最終於景安捷運站前路口與另名機車騎士發生碰撞，才終於停下。

▲舒姓騎士在路口遭王嫌駕車撞飛。（圖／記者陸運陞翻攝）

初步了解，遭撞的舒姓騎士(29歲)傷勢嚴重，有腦出血、骨折現象，後續立即送往雙和醫院治療；而王嫌則頭部撕裂傷、乘客宋女也有輕傷，後續雙雙送醫治療後，由警方帶返所追查。

警方指出，王嫌因詐欺案而遭到通緝，且還在其自小客車後車廂發現毒品、吸食器、手指虎等物，關於交通事故部分已通知交通分隊依規定處理，全案後續將依公共危險、毒品危害防制條例及詐欺通緝等案移請新北地檢偵辦。

▼警方在車內搜出毒品、吸食器、手指虎等物。（圖／記者陸運陞翻攝）