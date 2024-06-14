命理大師詹惟中獲清白！　張盛舒怒控「抄襲撈錢」檢：文字編排不同

▲國內知名命理專家詹惟中被另一名命理大師張盛舒指控抄襲挨告。（合成圖／翻攝自臉書）

記者黃宥寧／台北報導

命理界網內互打！張盛舒指控詹惟中及恆福科技公司負責人涉抄襲，將其著作重新編排後公開重輸出大陸「靈機公司」，讓不特定消費者付費查詢、下載，憤而提告。士林地檢署偵查時，檢察官當庭以手機下載「詹惟中紫微斗數」APP，發現已移除無法下載，且原著書籍中用字遣詞等也與「靈機」的不同，認為雙方各擁著作權，予以不起訴。

張盛舒指出，大陸地區「靈機文化公司」推出掛名詹惟中親批的紫微流年、命格詳批、人生運勢分析等，內容是抄襲他原創內容，不僅侵犯著作權還賺取暴利，甚至將其書籍內容改寫後，並委託「恆福科技公司」在台對外事宣傳及推廣產品等工作，而「靈機」、「恆福」實際負責人為劉經宇，過去與詹常上節目推廣靈機App，故認詹、劉與劉妻均涉犯著作權法第91條第1項擅自重製侵害他人著作財產權、改作侵害他人著作財產權罪嫌。

▲詹惟中被爆抄襲獲清白。（圖／詹惟中提供）

詹喊冤說，2015年與恆福公司合作命理影音製作，隔年與劉一起宣傳公司命理網站、APP，2017年劉不再擔任公司聯絡人，2019年簽署合作協議，提供短片授權使用，2020年2月合作結束，但其助理仍於2022年傳送命理檔案到該公司的微信群組，詹說只提供命理影音，未參與網站或APP設計，也未提供命理解析文字，更沒授權該公司在產品上使用其肖像或聲稱「詹惟中親批」，強調與網站及APP無關。

劉男說，2016年8月成立公司籌備處擔任總監，推廣公司的算命軟體等商品，但未參與軟體設計、開發和文字編撰。由於申請設立公司受阻，籌備處於2016年11月10日解散，之後公司成立並延續籌備處工作至2017年3月，後來公司找其他公司合作，自己只在2022年2月幫忙代收付款，但未參與產品設計或經營。

檢方查出，詹在發現靈機公司經營的粉絲專頁、IG、微博帳號等社群均未經其同意，刊載「詹惟中可提供紫微 數」等服務後，立刻在2023年5月間，發文說「又被盜用了，大家小心，記得有藍勾才是真正的」、「又一堆騙子盜用我照片...」，並同時向該公司反應；該公司則回「詹老師，我們會跟據你提出的，盡量在本月內處理下架您相關的產品」等文字。

檢察官認為，倘若詹惟中確有授權公司使用其肖象照片及名義推廣相關產品，也坦承從2015年至2022年間提供命理影音檔案給該公司使用，又豈會否認該部分，甚至又透過臉書粉絲專頁澄清，因此採信詹維中的說詞。

為求謹慎，檢察官在比對張盛舒著作，發現其無論文字編排、文字數量、用字遣詞均與靈機公司不同，認雙方各擁有著作財產權，難認被告有違反著作權犯行，此外，復查無其他積極證據足認被告有何不法犯行，依罪嫌不足予以不起訴。