北市街頭暴力！惡徒持球棒狂砸車、蛇行互撞　超瞎原因曝

記者黃宥寧／台北報導

道路暴力上演！北市1名莊姓男子駕車行經承德路與福國路口，疑因變換車道與另部車發生行車糾紛，對方憤而將他攔下後，夥同車上友人持球棒瘋狂砸毀其車，莊嚇壞立刻逃跑，豈料2名暴徒緊追不捨，直接在路中央蛇行互撞。北投警獲報後，火速依妨害自由等罪將闕姓等人帶回，警訊後移送士林地檢署偵辦。

▲北市北投區發生行車糾紛，暴徒持棒球猛砸車輛。（圖／記者黃宥寧翻攝）

石牌派出所所長指出，本月8日22時許接獲民眾報案，稱在承德路與福國路口有行車糾紛發生，經初步調查，發現35歲莊男的車輛在承德路與福國路口被他人持球棒毀損，雙方車輛隨即在大馬路上蛇行、追逐，並往士林方向行駛。

北投分局立即組成專案小組查緝，將26歲闕姓男子帶回。他供稱，莊姓男子變換車道，差點撞到他車輛，所以鳴了一下喇叭示警，豈料莊男不理會，他才會追上，並叫車上友人下車持球棒砸對方車。警詢後，被依毀損、妨害自由等罪移送士林地檢署偵辦，警方也持續擴大追查其他共犯。

▲北投分局石牌所長洪偉庭呼籲民眾遇行車糾紛，應撥打110或就近尋求警方協助。（圖／記者黃宥寧翻攝）

石牌派出所所長洪偉庭呼籲，民眾如有遭遇行車糾紛等急迫情況，應逕撥110電話諮詢或就近尋求警方協助，切勿以身試法使用暴力解決問題，警方對於暴力不法案件必將嚴辦不貸，以維護社會秩序與民眾生命財產之安全。