　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市惡父酗酒喊殺死家人！大兒子慘遭刺肚噴血...妻奪刀救人

▲▼捅刀。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲北市南港區李姓父親長期酗酒還家暴，甚至持利刃朝兒子腹部刺擊，被依家暴之殺人未遂罪起訴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市南港區李姓父親長期酗酒，甚至屢對家人施暴，上月13日李父在家飲酒，酒後與兒子發生爭吵，盛怒之下竟拿起利刃猛朝其子腹部刺擊，頓時血流如注，李妻見丈夫行兇，嚇壞急得報警求救。士林地檢署火速偵結，依家庭暴力之殺人未遂罪將惡父起訴。

上月13日晚間9時許，64歲李父又在家中喝酒，酒後因細故與32歲兒子發生爭吵，李父怒嗆聲「再頂嘴就殺了你」，未料李子再度回嘴，李父氣得當場拿客廳桌上的檳榔刀揮舞示威，過程中朝兒子肚子猛刺，導致其腹部刀傷長達11公分，頓時血流如注。

李妻見丈夫行兇，與小兒子合力奪刀，趕緊報警求救，大兒子經緊急送醫急救，所幸並無生命危險。李男涉殺人未遂，遭警方逮捕偵訊。

警詢、偵查時，李父辯稱是妻子想要殺2個兒子，有對她說「不要逼我，不然要殺了他們」，更稱案發前兒子不讓他吃東西還罵他，才拿刀攻擊。李子無奈表示，爸爸長期酗酒，酒後對家人施暴，屢屢揚言要殺家人，已經持刀3、4次了。

檢警據現場照、驗傷診斷證明等，認李父已著手於殺人犯罪行為之實行而不遂，為未遂犯，建請法院依法減輕其刑。

ET快訊
睡著坐過站「搭另班車折返」女乘客拒補票！　副站長出手
LINE爆強功能來了「聊天不怕被洗版」　2步驟曝光
陳芳語「胸前2黑圓點」入鏡！　3萬人朝聖
小S女兒Elly畢業照「高衩開到腿根」　2萬人看傻：這18歲
館長又輸了！　求償吳欣岱慘遭二連敗
「關公娶聖母」分靈媽是真的！　鹿耳門天后宮坦承誤判
LIVE／博愛座濺血！OL遭逼讓座悲憤撞柱　潮州副站長回亮槍
獨／國小師「扯衣看胸+摸臀」多名女學生　噁喊：那麼小沒關係

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹無聊男「半夜3點公園放炮」　衝撞警車闖紅燈落跑...這下慘了

全民抓起來！貴婦奈奈無緣公公禁奢令啟動　連搭計程車都不行

民進黨宣傳車「違規迴轉」撞機車　騎士控：選前喊負責選後沒人理

駕駛突昏迷小貨車西濱「盲開蛇行1km」　連撞護欄驚險畫面曝

北市街頭暴力！惡徒持球棒狂砸車、蛇行互撞　超瞎原因曝

留學女爭遺產被騙54萬　3個月才發現858萬早已進戶頭

搭火車要求年輕人交換博愛座被拒　阿伯氣罵「不是人」挨罰6千元

不滿被吳欣岱喊「黑道」　館長起訴求償10萬...慘遭二連敗

玉旨武玄壇「關公娶聖母」分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

海上救援畫面曝！高雄港外「貨輪起火」3傷　直升機緊急送回2人

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

龍舟開跑調皮大鼓秒位移 她全程打不著：這鼓是三X

員警押解通緝犯剛進駕駛座　下秒警車遭後方休旅車猛撞

兄弟魏碩成超時有爭議　王建民「罕見動怒」抗議

2歲女兒被反鎖喊救命　數數安撫自己後大爆哭

新竹無聊男「半夜3點公園放炮」　衝撞警車闖紅燈落跑...這下慘了

全民抓起來！貴婦奈奈無緣公公禁奢令啟動　連搭計程車都不行

民進黨宣傳車「違規迴轉」撞機車　騎士控：選前喊負責選後沒人理

駕駛突昏迷小貨車西濱「盲開蛇行1km」　連撞護欄驚險畫面曝

北市街頭暴力！惡徒持球棒狂砸車、蛇行互撞　超瞎原因曝

留學女爭遺產被騙54萬　3個月才發現858萬早已進戶頭

搭火車要求年輕人交換博愛座被拒　阿伯氣罵「不是人」挨罰6千元

不滿被吳欣岱喊「黑道」　館長起訴求償10萬...慘遭二連敗

玉旨武玄壇「關公娶聖母」分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

海上救援畫面曝！高雄港外「貨輪起火」3傷　直升機緊急送回2人

歐國盃足球及巴黎奧運將登場　運彩推抽獎期待銷售破紀錄

張信哲堅持「每週只唱1場」原因曝光：能不加就不加

「蒸機女王」CT273回歸　台鐵仲夏寶島號6／12開賣　

她批沈伯洋創最速髮夾彎　王鴻薇：第五縱隊說法反覆根本自我打臉

2026新北市長選戰引關注　侯友宜曝：還有很多沒表態的

新竹無聊男「半夜3點公園放炮」　衝撞警車闖紅燈落跑...這下慘了

全民抓起來！貴婦奈奈無緣公公禁奢令啟動　連搭計程車都不行

早鳥送冷氣！他買完房後悔「室內機要噴8萬」根本沒賺　原因傻了

楊麗音「惡房東」首次搭檔姚淳耀：武林高手交鋒！

恐怖電扶梯！東京80歲老婦「頸部遭扶手帶捲入」　自摔送醫死亡

短裙爆乳廣告吸客！惡雇主逼移工賣淫　皮膚病、性怪癖客人也要接

社會熱門新聞

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉崩潰

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

Youtuber北宜遭砂石車擦撞　倒地險遭輾

即／爺載孫上課遭聯結車輾壓爆頭慘死

快訊／上班注意！　國1追撞大回堵

即／武玄壇擅自合婚　媽祖要告關公了

國5超車賓士不成竟逼車10km　他閃路肩仍被擦撞

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

約女玩家打game卻硬上3次　現役軍人被訴　

女房客喝醉遭性侵！房東逼問：我很小？

女大生兼職做清潔工　進門全身衣物被扒光

快訊／新光人壽新板傑仕堡涉弊　吳東進1億交保

更多熱門

相關新聞

獨／開快艇直闖淡水河　陸男高清照疑流出

獨／開快艇直闖淡水河　陸男高清照疑流出

防衛軟趴趴？陸籍阮姓男子9日駕駛快艇「鴻津號」從福建某漁港出發，輕易闖入台灣淡水河域，在遊客如織的碼頭大搖大擺上岸，經路人報案，海巡署才旋即趕往扣船逮人移送。檢方複訊後，依入出國及移民法等罪嫌，交由移民署新北專勤隊依法收容。60歲阮男來台稱「投奔自由」，但真正動機仍不明，目前正面高清照也疑似曝光。

約女玩家打game卻硬上3次　現役軍人被訴　

約女玩家打game卻硬上3次　現役軍人被訴　

虐死繼子在美囚17年回台重審　她拒國民法官參審

虐死繼子在美囚17年回台重審　她拒國民法官參審

即／陸男駕快艇衝淡水　士檢國安組出手了

即／陸男駕快艇衝淡水　士檢國安組出手了

陸男開快艇10多小時直奔淡水　下場曝

陸男開快艇10多小時直奔淡水　下場曝

關鍵字：

士林地檢署起訴殺人未遂父子家暴

讀者迴響

熱門新聞

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

宿舍驚見「純潔巨人」性侵洗衣機

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

快訊／05：51規模4.9地震　最大震度3級

Toro爆劈腿！前女友痛揭他「數度精神失控」

蔡尚樺火大回應！

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！

更多

最夯影音

更多

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面