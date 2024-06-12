北市惡父酗酒喊殺死家人！大兒子慘遭刺肚噴血...妻奪刀救人

▲北市南港區李姓父親長期酗酒還家暴，甚至持利刃朝兒子腹部刺擊，被依家暴之殺人未遂罪起訴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市南港區李姓父親長期酗酒，甚至屢對家人施暴，上月13日李父在家飲酒，酒後與兒子發生爭吵，盛怒之下竟拿起利刃猛朝其子腹部刺擊，頓時血流如注，李妻見丈夫行兇，嚇壞急得報警求救。士林地檢署火速偵結，依家庭暴力之殺人未遂罪將惡父起訴。

上月13日晚間9時許，64歲李父又在家中喝酒，酒後因細故與32歲兒子發生爭吵，李父怒嗆聲「再頂嘴就殺了你」，未料李子再度回嘴，李父氣得當場拿客廳桌上的檳榔刀揮舞示威，過程中朝兒子肚子猛刺，導致其腹部刀傷長達11公分，頓時血流如注。

李妻見丈夫行兇，與小兒子合力奪刀，趕緊報警求救，大兒子經緊急送醫急救，所幸並無生命危險。李男涉殺人未遂，遭警方逮捕偵訊。

警詢、偵查時，李父辯稱是妻子想要殺2個兒子，有對她說「不要逼我，不然要殺了他們」，更稱案發前兒子不讓他吃東西還罵他，才拿刀攻擊。李子無奈表示，爸爸長期酗酒，酒後對家人施暴，屢屢揚言要殺家人，已經持刀3、4次了。

檢警據現場照、驗傷診斷證明等，認李父已著手於殺人犯罪行為之實行而不遂，為未遂犯，建請法院依法減輕其刑。