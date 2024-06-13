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社會 社會焦點 保障人權

南拳媽媽神曲作詞人變Lara　《what can I do》原創氣炸怒告

▲▼ 耳機、聽音樂。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲作詞人孫維君認全音樂公司將南拳媽媽的《What Can I Do》作詞人改為梁心頤，侵害其著作權決定提告。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

知名作詞人孫維君曾替許多知名歌手創作歌詞，包括傳奇歌后陳淑樺《說，你愛我》、許志安《失戀河》等多首膾炙人口歌曲，但卻傳出她不滿「全音樂公司」將南拳媽媽的《What Can I Do》作詞人改為梁心頤，並將歌上傳至「LINE MUSIC」，為捍衛著作財產權，她決定提告。士林地檢署偵結予以不起訴，原因曝光。

孫維君指出，全音樂公司張姓負責人，明知南拳媽媽所演唱的《What Can I Do》、張信哲《逃》是她作詞並享有著作財產權的視聽著作，但去年3月間上網瀏覽，卻發現《What Can I Do》歌曲作詞人竟改為梁心頤（南拳媽媽女主唱LARA），而《逃》未載明作詞人。

不僅如此，還將2首歌曲檔案上傳至「LINE MUSIC」網站及APP上串流音樂，使不特定多數人瀏覽該網頁時，得以自行點選觀看，以此方式侵害其著作人格權，故認張姓負責人、全音樂涉違反著作權。

▲▼Lara開線上音樂會慶祝33歲生日。（圖／新湃傳媒 NSMGroup提供）

▲南拳媽媽演唱《What Can I Do》作詞人誤植為Lara，讓正牌作詞人怒提告。（資料圖／新湃傳媒 NSMGroup提供）

全音樂辯護律師稱，全音樂同時營運APP及LINE MUSIC網頁，兩者為同一後台系統，所有平台上的歌曲來自海內外授權公司的曲庫批次倒檔至公司，2018年曲庫約2000萬至3000萬首，每天上架約上萬首，在大量傳輸過程中，縱然發生詞曲作者名字載誤、漏載情況，當下未能立刻發現，且不論唱片公司或詞曲版權公司，也不會全面提供全音樂作詞作曲相關資訊，或要求須在平台上載明作詞作曲者。

然而，在全音樂公司每日約上萬首歌曲上架情況下，僅得於知悉當下隨即更正或補正，而在接獲孫姓作詞人存證信函後也立刻更正致歉，無任何拖延。

檢方經查，發現全音樂接獲南拳媽媽所演唱歌曲《What Can I Do》誤植著作人後，即發函向告訴人表示並致歉，且在開庭後將「逃」補登作詞人為孫維君，故認全音樂至多僅為過失，難認是故意為之，予以不起訴；至於賠償，為民事，告訴人宜另循民事程序解決。

據了解，孫維君因大陸節目《中國好聲音》在第3季節目中，未取得陳淑樺演唱的《説，你愛我》歌詞著作權授權，讓她跨海向播出單位、公司等提告、求償。

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