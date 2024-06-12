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社會 社會焦點 保障人權

快訊／馬祖岸巡參謀主任狂A罐頭「3次寄回台灣」　蕭貪下場曝光！

記者黃宥寧／台北報導

海巡署金馬澎分署第10岸巡總隊參謀主任前中校林佑柏，夥同下屬侵占岸巡伙食罐頭64箱，「偷天換日」分三次從馬祖運回台灣送親友，連其前妻都收到，林等人被依侵占公用財物等罪起訴。開庭時，僅有曾姓少校否認罪刑，稱不知紙箱內裝得是什麼，僅聽命行事。士林地院今（12日）下午宣判，林佑柏被判處有期徒刑3年。

起訴指出，2021年9月1日起林佑柏為海巡署金馬澎分署第一O岸巡隊中校參謀主任，襄助該隊隊長及副隊長統合及指揮全般事宜，該隊受固定配發的副食罐頭具有管領支配力，曾姓少校後勤官則負責管理副食罐頭等後勤裝備等，張姓巡隊女上士則負責辦理伙食團辦伙等相關業務，曾姓巡隊女上士負責隊上開伙食團辦伙等，余姓岸巡隊士官長則是協辦管理副食罐頭等後勤裝備等。

▲▼ 林佑柏 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲海巡署金馬澎分署第10岸巡總隊參謀主任前中校林佑柏Ａ部隊罐頭吃上官司。（資料圖／記者黃宥寧攝）

2021年12月，曾姓少校後勤官向林報告「配發的部分罐頭剩餘存量過多」，貪小利的林於是指示下屬，從保管副食罐頭的庫房（隊上通稱「報廢庫房」）中，撿選罐頭混進非罐頭紙箱內，但因罐頭數量多，曾姓少校經林的同意，找來張姓女上士一起打包裝箱，並在紙箱上貼「鄭先生0917XXXX」等字樣白紙；張姓女上士見有免費罐頭，也請求林將部分罐頭運回台灣給親友吃，林也「大方」同意。

▲▼ 罐頭 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲海巡署馬祖岸巡總隊參謀主任林佑柏與部署涉侵佔罐頭遭起訴。（示意圖／記者黃宥寧攝）

2022年1月至4月30日，林陸續指示下屬打包裝箱後，以公務貨車載到福澳港碼頭，放上「台馬之星」轉運到基隆港，再由林的鄭、潘姓友人收受後，將有「星星符號」的，載往張姓女上士指定的住處，其他則送到林住處及其不知情前妻住家，鄭、潘更朋分竊來的罐頭。

檢方認，林男等人侵占64箱國軍罐頭，犯罪所得為5萬多元，依貪污治罪條例侵占公用財物罪；鄭、潘姓友人依收受及搬運贓物罪嫌起訴，同時審酌林男等人於偵查中自白犯行，主動繳回犯罪所得，各次犯行金額均在5萬元以下，建請法院依貪污治罪條例規定減刑。

士院今宣判，依收受及搬運贓物罪判處鄭、潘姓友人各有期徒刑3月及5月、可易科罰金。林佑柏共同犯侵占公用財物罪，2罪，各處有期徒刑3年、褫奪公權3年；張姓女上士應執行有期徒刑2年8月，褫奪公權2年8月。

曾姓巡隊女上士犯幫助侵占公用財物罪，有期徒刑1年3月徒刑，緩刑3年，支付公庫5萬元，褫奪公權1年；余姓士官長犯侵占公用財物罪，判處1年3月徒刑，褫奪公權1年。曾姓少校後勤官無罪。

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