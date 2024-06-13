「有妳跟老闆婚外情證據」壽司名店女員工遭勒索　匯1元揭穿詭計

▲北市知名壽司店老闆及其前女員工遭恐嚇握有倆人婚外情證據，並以此勒索21萬元封口費。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市某家知名壽司店老闆和一名離職女員工收到訊息，對方聲稱握有倆人超越同事情誼來往互動資料，並以此索討21萬封口費，威脅若不從就將證據交給正宮。女子不願妥協，匯款1元到對方提供帳戶並報警提告。檢警循線找到甯姓男子，發現他竟是該餐廳前員工，因積欠債務才動起歪腦筋。士林地檢署偵結，依恐嚇等罪將他提起公訴。

起訴指出，甯姓男子與小萱（化名）為壽司店前同事，甯因自身積欠債務，在去年1月9日至同年17日，陸續傳送「就是很簡單金額交換保密事宜，金額可接受？」、「妳跟對方身份，此報價相信也是輕鬆能負擔」、「若今天沒有完成轉帳，我們會像週刊給當事人提交證據」。

小萱不願妥協，同年月13日匯款1元到甯男提供的銀行帳戶後報警提告。

檢警發現，甯男陸續傳送訊息提及「X先生...跟對象商量好，接受這個金額就接受」，並稱「我們是同時聯繫妳跟X先生，因為你們被拍到，很簡單，就是超越一般同事情誼互動」等威脅訊息。

檢警認為，甯男根本沒有取得兩人婚外情資料，僅因自己財務出現狀況而動歪腦筋，涉犯詐欺取財未遂罪、恐嚇取財未遂罪，建請法院從一重恐嚇取財未遂罪嫌處斷。