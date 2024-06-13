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大陸 大陸焦點 特派現場

港媒：香港吸引大陸專才計畫衍生詐騙陷阱

▲▼香港。（圖／路透社）

▲香港吸引大陸專才計畫衍生詐騙陷阱。（圖／路透社）

文／中央社

據報導，香港當局針對中國大陸人才而推出的「輸入內地人才計畫」（俗稱專才計畫），衍生詐騙陷阱，一些中介平台要求申請者購買上市公司債券等，以換取來港工作簽證。

近幾年來，港府先後推出各類吸引海外及大陸人才來港的計畫，當中包括專才計畫。

這項計畫給予大陸居民申請香港商務簽證，不限行業；申請人需要獲得香港公司聘請，而該公司需要證明申請人的學歷或工作經驗無法在本地市場聘請到，薪酬也要達到市場水平。

星島日報網站今天在報導中表示，專才計畫要求不高，而且沒有配額限制，成為很多大陸人士來港的首選方案；根據香港入境事務處去年1月至11月的數字，專才計畫獲批率高達89%。

但報導指出，大陸社交平台「小紅書」出現不少關於「專才騙局」的帖文，當中提到一些「認購債券送香港身分」的建議。

報導引述業內人士透露，有不法中介要求有意申請來港的大陸「專才」購買將要入職的香港公司的債券，甚至成為公司股東，以「綑綁式賣香港身分」。

在「小紅書」上的帖文，不法人士聲稱，「購買上市公司債券，保本保息，每年還有分紅，7年後可以贖回債券，既是投資又送身分」。

業內人士對此表示，好的上市公司不會這樣操作，除非是財務出現問題，而且「身分和投資是兩件事情，小心錢和身分都沒了」。

事實上，「專才計畫」不涉及任何投資成分，只要申請者符合資格而獲准來港，在本地工作及生活7年後即可取得香港居民身分。

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