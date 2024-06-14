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3縣市大雨特報　大台北「西南風沉降」體感熱爆43℃

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲受到西南風沉降作用，大台北地區今天中午體感溫度高達43度。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導　

受到西南風沉降作用，大台北、花東縱谷今天會相當熱，高溫飆到36度以上，台北市中正區體感溫度甚至會達到43度。另外西南風影響，氣象署也針對3縣市發布大雨特報。

今天（14日）持續受西南風影響，苗栗以南地區、東半部山區及澎湖、金門、馬祖不定時有短暫陣雨或雷雨，尤其南部地區和馬祖雨勢較明顯，有短延時強降雨並有大雨發生的機率，而其他地區大致為多雲可見陽光的天氣。

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▲▼0614高溫。（圖／中央氣象署）

▲台南、高雄、屏東大雨特報。（圖／中央氣象署，下同）

午後在大台北東側、東北部地區及各山區容易有雷陣雨發展，且山區有機會出現局部大雨，另外要留意清晨至上午這段期間，因鋒面較接近台灣，北部地區亦有短暫陣雨的機會。另外，因西南風影響有短延時強降雨，氣象署針對台南、高雄、屏東發布大雨特報。

氣溫方面，各地白天高溫普遍可以來到32-34度，其中大台北、花東縱谷局部地區因西南風沉降作用，高溫可以來到36度或以上，而東南部地區要留意焚風發生的情形，各地感受悶熱。

▲▼0614高溫。（圖／中央氣象署）

▲台北市中正區今天中午體感43度。

週六及下週日（15日、16日）西南風持續影響，迎風面的苗栗以南地區降雨機率較高，不定時有對流雲系從台灣海峽移入，並且順著西南風移往山區，尤其以清晨至上午的降雨機率較高，要留意易有短延時強降雨出現，伴隨雷擊及強陣風。

另外，大台北、花東縱谷受到西南風沉降影響，氣溫相對再更高，且東南部地區有焚風發生的機率，易有36度以上高溫出現，外出請注意防曬並多補充水分。

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3縣市大雨特報　大台北「西南風沉降」體感熱爆43℃

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