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2縣市大雨！　今飆36℃防「劇烈天氣」

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲今天苗栗以南不定時有短暫陣雨或雷雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

今高溫飆36度，台南市、高雄市大雨特報！氣象專家吳德榮提醒，今日至下周二午後局部性強對流發展，常伴隨「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨⋯）。

中央氣象署凌晨發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今日台南及高雄地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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▼今晨0時至5時累積雨量圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

中央氣象署預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天苗栗以南不定時有短暫陣雨或雷雨，清晨至上午在沿海到平地可能有較強降雨，午後在大台北東側、宜蘭及各山區也可能有局部短暫雷陣雨，南部、午後各山區有局部大雨發生機率；預測各地高溫約32至36度，尤其是大台北及台東由於西南風沉降，高溫可以來到36度左右，台東可能有焚風發生機率。

林定宜說，周四至周六苗栗以南降雨機率較高，沿海、平地清晨至上午有不定時降雨，午後降雨較偏向山區；周日西南風開始逐漸減弱，下周一、下周二太平洋高壓有增強趨勢，水氣稍減少，各地多雲到晴，午後有局部雷陣雨，清晨至上午中南部有海陸風輻合的短暫陣雨。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至下周二滯留鋒持續在北部海面徘徊，台灣處在鋒面之前的暖氣團內，未降雨前天氣悶熱，鋒面前的西南風挾暖濕空氣，大氣很不穩定，西南部不定時有局部降雨的機率，午後局部性強對流發展，常伴隨劇烈天氣，對流胞亦偶有延續至夜間的現象；今日除桃園、新竹平地降雨機率較低，其他地區皆有局部陣雨或雷雨的機率。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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2縣市大雨！　今飆36℃防「劇烈天氣」
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