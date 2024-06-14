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她在男友家工作嫌媽媽學歷低　竟狠嗆「這句」：乞丐趕廟公？

她在男友家工作嫌媽媽學歷低　竟狠嗆「這句」：乞丐趕廟公？

▲有名網友分享，弟弟女友在家工作竟還嫌媽媽學歷低。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

乞丐趕廟公？有名網友分享，娘家在做小生意，而弟弟女友住進家裡幾個月後，說想待在家工作，爸媽則讓她暫時待下來，某次媽媽在招呼客人時，她順勢去坐收銀台的位置，還對弟弟說「我是大學畢業，你媽才國中畢業，憑什麼跟我一起待在收銀台」，原PO聽了也是直搖頭。

有名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，娘家爸媽學歷不高，在做小生意，而弟弟幾年前交了女友，當時一到家中就說自己正在養病，就住下來了，住了幾個月後，對方說想待在家中工作，但因為家裡不缺人手，爸媽則說就讓她暫時待下來，一個月2萬5，每天的工作時間是早上7點到10點。

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原PO說，因為娘家媽媽身體不太好，所以一直都是待在收銀台的位置，偶爾會出來招呼客人，某次弟弟的女朋友在媽媽招呼客人時順勢去坐收銀台的位置，還對弟弟說「我是大學畢業，你媽才國中畢業，憑什麼跟我一起待在收銀台」？

不僅如此，前些日子當家裡孩子在準備考試時，她還說自己的多益成績很高可以幫忙教孩子英文，還說以前她唸台中女中，都拿班上前幾名，聽到這原PO就問「所以台中女中考上公立大學的人都不多嗎？前幾名怎麼只能唸銘傳大學？」對方則回「你少管閒事！」

讓她忍不住吐槽，「這個人是騙子吧，我真的覺得這個女的是騙子」，網友看了也直呼「我認識的台中女中班前一兩名幾乎都在頂大，她就是個騙子加無賴！」、「她是什麼？乞丐趕廟公」。

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