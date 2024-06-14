吃冰咬到硬塊　醫師吐出來一看是「人類手指」...當場嚇傻

▲印度醫師在吃冰淇淋時居然吃到人類手指。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

南亞國家斯里蘭卡先前有一名醫院女工作人員在餐廳購買一款巧克力來吃，未料吃到一半發現有硬塊，一吐出來查看，沒想到居然是一截人類手指，未料類似狀況近日也發生在印度孟買，一名26歲的醫師購買甜筒冰淇淋時，竟然吃到了一根人類手指，他將斷指封存後到警局報案，並直呼「以後不敢吃冰淇淋，有心理創傷了」！

從網路上的畫面可見，這個正在融化的冰淇淋似乎多了一點「驚喜」，原來裡面居然是藏有一根手指，畫面中還可見到，疑似指甲的部位被人啃掉，根據《新德里電視台》報導，這名醫師奧萊姆（Orlem Brandon Serrao）表示，午餐後他到一家商店購買3款甜筒冰淇淋，他在食用其中一個時，感覺咬到「相當堅硬的東西」，原以為自己吃到堅果或是巧克力，未料仔細一巧竟發現，自己居然咬到手指，「我是一名醫師，我熟悉人體部位的樣子，它有著指甲和指紋，應該是人類的拇指」。

▲醫師將斷指封存後帶到馬拉德警局報案。（圖／翻攝自X）



當場嚇傻的奧萊姆表示，他先向業者反映，但對方卻不予理會，於是他將斷指封存後帶到馬拉德警局報案，針對這起冰淇淋有手指的事件，當地警方已經立案調查，並將手指送醫檢驗。

其實冰淇淋內吃到手指的狀況，過去也曾在美國的北卡羅萊納州發生，2005年，一名男子在威明頓的連鎖冰淇淋店「科爾冰淇淋」買了一盒巧克力冰淇淋，興沖沖地回家享用，結果吃到一塊「口感奇特」的東西。

根據《美聯社》報導，這名男子表示，他原以為那是店家為了增添冰淇淋美味而放在裡面的糖果，於是他就放進嘴裡，把冰淇淋舔掉，想看自己吃到什麼糖果，未料當他把嘴裡的「東西」吐出來，還是無法辨認是什麼東西，於是拿到廚房用水沖洗，結果「就驚聲尖叫」，原來他吃到手指。

這起吃到斷指的事件，很快就找到斷指的苦主，原來，手指主人正是商店內的員工，這名員工在意外中被截斷手指，但由於過於混亂手指竟找不到，而真相竟是混入冰淇淋當中。

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