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全家「神秘機關」爆紅！逾10萬人朝聖...網傻眼：活到30歲才知道

網友輕輕拉了分類食物的塑膠片，下秒握便當竟衝到最前排，輕輕鬆鬆就可拿取。（圖／Threads）

▲網友分享輕鬆拿取後方握便當的方法。（圖／Threads）

圖文／CTWANT

台灣超商提供的服務包羅萬象，可說是真正的「便利」商店，但其實還隱藏著許多神秘機關，近日有名網友分享，他在逛全家時發現貨架上有小機關，一拉就能輕鬆拿到在架子比較後方的商品，嚇得他直呼「該不會只有我現在才知道可以這樣？」影片曝光後直接大爆紅，逾10萬人朝聖按讚。

該名網友近日在社群平台「Threads」發文表示，「該不會只有我現在才知道可以這樣？」並附上一則5秒影片，影片中可看到在貨架較後面的位置有個握便當，而他輕輕拉了分類食物的塑膠片，下秒握便當竟衝到最前排，輕輕鬆鬆就可拿取。

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網友輕輕拉了分類食物的塑膠片，下秒握便當竟衝到最前排，輕輕鬆鬆就可拿取。（圖／Threads）

▲本來在架子比較後方的握便當，一拉分類食物的塑膠片，就可輕鬆拿到。（圖／Threads）

貼文一出，便引起熱議，網友紛紛留言「冷知識get，以前都伸手進去拿」、「白活了20年，根本不知道」、「我活到30歲才知道這」、「太扯，居然有這個功能」、「謝謝你，生活智慧王」、「有一次就有一個飯糰在超後面，直接不想買了哈哈哈哈哈，竟然有這招」、「超級難發現這個機關的阿，誰會沒事去拉間隔的塑膠片啦！」此文還釣出全家的小編，留言回應「這樣都被你發現？這就是伸縮自在的愛」。

據《NOWnews》報導，店員表示，這個機關是方便店員在整理排面時所使用的工具，若店員有做好排面的工作，顧客基本上不會去拉，也呼籲民眾沒事不要玩這個機關，因為沒有多堅固，如果真的需要使用，拉完也要輕放，不然很容易斷掉。

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