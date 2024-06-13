小一作業「什麼狀況會愛不釋手」？女童神回「這答案」全場笑翻

▲原PO分享小1女兒的作業答案。（圖／翻攝自《爆料公社》）

圖文／CTWANT

一名爸爸12日分享小一女兒的作業，其中閱讀素養題的部分，第一題是「做家事應該是誰的責任」，第二題是「什麼樣的狀況下，會讓你有愛不釋手的感覺」，沒想到女兒的答案分別為「爸爸」和「不小心觸電時」，讓他又氣又無奈。其他網友也紛紛留言調侃，「第一題正確」、「看到了家庭地位」、「ㄧ定有被電過」、「物理不錯，應該是看卡通」。

原PO昨（12日）在臉書社團《爆料公社》貼出1張小一女兒的作業及作答結果，表示「先不管閱讀素養題的內容在講什麼，看到小一女兒寫這種答案，明天下課直接送安親班。」

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只見照片中，女兒作業的第1題題目是「做家事應該是誰的責任」，沒想到女童竟寫是「爸爸」的責任；第2題題目則是「什麼樣的狀況下，會讓你有愛不釋手的感覺」，結果女童竟回答「不小心觸電時。」

文章曝光也引發網友熱議，「觸電那個答案無誤哦！」「我女兒都寫媽媽，因家裡只有媽媽會做家事」、「第一題正確，第二題我想知道她是水瓶嗎」、「妹妹寫的只是您真實的家庭狀況」、「第一題回答完全政治正確啊」、「一定有被電過」、「物理不錯，應該是看卡通」、「看到了家庭地位」、「被電到愛不釋手是很正確的電磁學觀念」、「還要送評量大禮包」、「多買兩本參考書給她壓壓驚。」

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