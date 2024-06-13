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知名電商再爆裁員！資深員工「賣命20年」慘哀號

▲best buy。（圖／翻攝GoogleMaps）

▲美國知名電商再爆發裁員潮。（圖／翻攝Google Maps）

記者楊庭蒝／綜合報導

近日，美國知名電子產品零售商百思買（Best Buy）再次爆出裁員風波，並對部分員工進行薪資調整，引發了廣泛的不滿和討論。

根據《The Verge》的報導，百思買於上週進行了一輪裁員和工作重組，主要針對家庭銷售「設計師」一職。這些設計師原本負責到客戶家中幫助選擇適合的居家產品。受影響的員工表示，裁員不僅讓部分銷售人員失去工作，其他人的薪水也被降低。

據報導，匿名受訪的前員工透露，具體被裁員的人數尚不清楚，但未被解雇的設計師已被轉移到店內的其他職位。另外，店內「顧問」職位的薪資標準也被調低，這讓許多留下來的員工感到非常不滿。在國外論壇《Reddit》上，許多被解雇的員工發文表示，他們在百思買工作多年，有些甚至超過20年，現在卻面臨裁員和降薪，心情十分沉重。

對此，百思買發言人萊恩（Ryan Furlong）表示，「我們的許多團隊成員都被調到客戶最需要的崗位上」，並強調這些被裁撤的職位將轉變為「更高級」的職等。萊恩還指出，近幾個月來，百思買一直在進行大規模的重組，以應對疫情後銷售下降的挑戰。

此外，百思買還退出了實體媒體銷售和三星授權維修計畫，並開始使用生成式人工智慧進行客戶故障排除和訂單支援。這些舉措反映出百思買正在努力適應市場變化，然而，員工們的權益和未來仍然令人擔憂。

百思買目前在美國擁有約1000多家門店，裁員對公司運營的具體影響尚不明朗，公司對於裁員人數和薪資變化的細節未作進一步披露。

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